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"Курс не влияет": почему укрепление рубля не снижает стоимость машин?
"Курс не влияет": почему укрепление рубля не снижает стоимость машин? - РИА Новости, 21.05.2022
"Курс не влияет": почему укрепление рубля не снижает стоимость машин?
Курс рубля по отношению к евро и доллару растет, но европейские и американские автомобили в России не дешевеют. Почему так происходит, объяснил в интервью радио РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T02:15
2022-05-21T02:15
2022-05-21T02:15
авто
общество
россия
сша
цены
максим кадаков
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Курс рубля по отношению к евро и доллару растет, но европейские и американские автомобили в России не дешевеют. Почему так происходит, объяснил в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.Национальная валюта России заметно укрепила свои позиции, однако новые американские и европейские автомобили, подорожавшие ранее из-за снижения курса рубля, дешевле не стали, отметил эксперт.Соотношение курсов валют почти перестало влиять на уровень цен на рынке автомобилей, полагает он. Ключевую роль теперь играет возможность доставки того или иного товара в Россию, уточнил эксперт."Цены на все, что связано с автомобилями, привязаны к возможности привезти тот или иной товар в Россию из-за рубежа. С этим проблема (из-за антироссийских санкций. — Прим. ред.), поэтому у нас на авторынке дефицит практически всего. Это влияет на цены", — такое мнение высказал Кадаков.
https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html
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"Курс не влияет": почему укрепление рубля не снижает стоимость машин?
Главред "За рулем" Кадаков: цены на авто привязаны к возможности привезти их из-за рубежа