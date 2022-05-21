https://ria.ru/20220521/svechki-1789767569.html

"Многие поступают неразумно". Главные вопросы о церковных свечах

"Многие поступают неразумно". Главные вопросы о церковных свечах - РИА Новости, 21.05.2022

"Многие поступают неразумно". Главные вопросы о церковных свечах

Свечи — неотъемлемый атрибут любого православного храма. Однако столь простая и привычная вещь нередко вызывает дискуссии: спорят, кому и как их правильно... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T08:00

2022-05-21T08:00

2022-05-21T08:06

религия

иерусалим

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Никита Бизин. Свечи — неотъемлемый атрибут любого православного храма. Однако столь простая и привычная вещь нередко вызывает дискуссии: спорят, кому и как их правильно возжигать, можно ли приходить в церковь со своими. Об этих непраздных вопросах — в материале РИА Новости.История традицииОбычай ставить свечи пришел на Русь из Византии вместе с христианством. Но возник он отнюдь не в греческих церквях, свечи с глубокой древности использовали в сакральных местах. Так, одним из первых повелений, данных Господом Моисею на горе Синай, было устроить "светильник из золота чистого".Возжигали свечи апостолы, когда молились. И христиане первых веков — из-за необходимости: гонимые язычниками, они прятались в подземельях и катакомбах. К тому же службы чаще всего проводили по ночам — без освещения не обойтись. Но была и другая причина: духовная."Никогда не совершается у нас богослужение без светильников, — писал во II веке известный богослов Тертуллиан, — но мы употребляем их не для того только, чтобы разгонять мрак ночи, — литургия совершается у нас при свете дневном; но для того, чтобы изобразить чрез это Христа — свет несотворенный, без которого мы и среди полдня блуждали бы во тьме".По этой же причине сначала Иерусалимская, а затем и другие православные церкви ввели правило: зажигать свечу во время чтения Евангелия. Впоследствии это распространилось и на другие действия.А в 787-м VII Вселенский Собор постановил "святым иконам и мощам, Кресту Христову, Святому Евангелию воздавать честь каждением фимиама и возжжением свечей".Со своим уставомОднако в наши дни столь простое, казалось бы, действие вызывает трудности. Некоторые прихожане, заходя в храм, просто-напросто теряются. В церковной лавке — множество свечей. Все разного размера и даже цвета."Свечи, которые молящиеся ставят перед иконами, называются номерными. Все потому, что в зависимости от размера имеют номер. Он означает количество в одном килограмме свечей. Соответственно, чем больше цифра — тем меньше сама свеча", — рассказывает настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.Цвет же соответствует облачениям священнослужителей в тот или иной церковный праздник. Например, красные используют на Пасху, синие — на богородичные торжества, фиолетовые — в Великий пост, а зеленые — в дни памяти преподобных."Многие при таком обилии руководствуются принципом "чем больше, тем лучше". Однако в смысле "достоинства перед Богом" разницы нет никакой. Дорогая свеча вовсе не благодатнее маленькой", — говорит отец Александр.Многим кажется, что свечку нужно ставить в определенном порядке: одному образу, потом другому и так далее. Согласно поверью, сперва следует подойти к праздничной иконе, которая лежит на аналое посреди церкви, а лишь потом — к Спасителю или Божьей Матери."На самом деле, это личное дело каждого, — отмечает протоиерей. — Хочет человек, например, помолиться об упокоении усопших родственников, а затем обратиться к святому Николаю. Он так и сделает: первую свечу поставит на канун, потом — к иконе Чудотворца. Никаких строгих предписаний нет".Иногда бывает, что в подсвечнике нет свободного места. В таком случае духовенство советует не гасить чужую свечу ради собственной. Уместнее положить ее рядом и попросить служителя зажечь позже.А вот приобретать свечи желательно именно в том храме, в который человек пришел. Приносить свои не принято."Ведь за них люди оставляют посильное пожертвование на нужды церкви. А когда человек приходит с собственными, внешне кажется, что он сознательно лишает общину помощи", — поясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Правда, это не означает полного запрета на принесенные свечи. "Например, если человек привез из Иерусалима и хочет зажечь их в храме, в который постоянно ходит, это не возбраняется. А если банально решил сэкономить, купив где-нибудь подешевле, — это неразумно", — добавляет священник.Нужно нечто большееБольшинство заблуждений вокруг этой темы, как считает духовенство, возникает из-за искаженного восприятия религии."Некоторые прихожане пытаются вступить с Богом в коммерческие отношения, как в магазине. Мол, "я пришел к тебе со своими нуждами, вот тебе свеча, и да будет воля моя". Это называется магизмом", — рассказывает отец Макарий.Как следствие — различные предрассудки. Чтобы желаемое исполнилось, люди придумывают всякого рода правила: например, свечку якобы следует ставить только правой рукой, следить, чтобы не потухла, и ни в коем случае не оплавлять конец. Иначе ничего не сбудется.Наверное, все потому, рассуждают священники, что даже воцерковленные порой не могут ответить, зачем в принципе нужны свечи. "Одно из ключевых значений — жертва. Но приносят ее не для исполнения желаний, а в знак верности Богу", — говорит отец Александр Ильяшенко.Одной свечки для духовной жизни недостаточно, подчеркивает протоирей. Куда важнее — искренняя вера. Иначе, говоря словами апостолов, "все тщетно".

https://ria.ru/20220327/krest-1780148980.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение