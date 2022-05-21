Больше всего среди деятелей искусства в Москве заработал Владимир Спиваков
Больше всего среди деятелей искусства в Москве в 2021 г заработал Владимир Спиваков
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДирижер Владимир Спиваков во время встречи с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в концертном зале "Зарядье".
Дирижер Владимир Спиваков во время встречи с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в концертном зале "Зарядье".. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Самым богатым среди деятелей искусства в Москве в 2021 году стал президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков, он заработал более 158 миллионов рублей, свидетельствуют декларации, опубликованные на сайте мэра и правительства столицы.
Из супругов деятелей культуры вновь больше всех заработала Ксения Собчак - жена худрука Московского драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова, 295 миллионов рублей, тогда как сам Богомолов задекларировал почти 14,5 миллиона рублей. В 2020 году доход Богомолова составлял 17,9 миллиона рублей, тогда как Собчак - 212,7 миллиона.
На втором месте – Игорь Бутман, художественный руководитель Московского джазового оркестра, который носит его имя - 96 миллионов. У него в собственности находятся два земельных участка и два жилых дома, а также шесть квартир, одна из которых в США, ещё одна - в ОАЭ. А также легковой автомобиль Benz Maybach 62.
На третьем - художественный руководитель – директор театра "Русская песня" Надежда Бабкина - около 71,5 миллиона рублей.
Худрук хора солистов Михаил Турецкий задекларировал значительно меньший доход, чем за 2020 год, - 29 миллионов (в 2020 году - около 87,2 миллиона). У него, помимо российской недвижимости, есть квартира в Латвии.
Художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов, который также владеет квартирой в Латвии, задекларировал более 13 миллионов рублей.
Директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели заработал 60 миллионов, при этом у него в собственности по-прежнему шесть земельных участков, два жилых дома, два машиноместа, 30 нежилых помещений, восемь автомобилей, а также появилась пятая квартира в собственности.
Художественный руководитель Гоголь-центра Алексей Агранович задекларировал 27,3 миллиона, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова - 20,9 миллиона, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова, - 14,7 миллиона, генеральный директор – художественный руководитель музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман - 22,4 миллиона.
Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер заработал 24,9 миллиона рублей, директор парка "Зарядье" Иван Демидов задекларировал почти 12 миллионов, худрук театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Дуров - 21,3 миллиона.
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - 27,5 миллиона, художественный руководитель – директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков - почти 60 миллионов, худрук музея С.А. Есенина Влад Маленко - 25,7 миллиона. Художественный руководитель "Театр кошек Куклачева" Юрий Куклачев заработал 5,5 миллиона.