https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789875394.html

Музыкальный конкурс в Италии исключил трех скрипачек из России

Музыкальный конкурс в Италии исключил трех скрипачек из России - РИА Новости, 21.05.2022

Музыкальный конкурс в Италии исключил трех скрипачек из России

Международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера, который должен в сентябре пройти в итальянском городе Гориция, исключил трех скрипачек из России,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T08:33

2022-05-21T08:33

2022-05-21T10:51

культура

новости культуры

россия

италия

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789885804_0:534:2013:1666_1920x0_80_0_0_1ffa2b791d42d217efad643c4b517900.jpg

РИМ, 21 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера, который должен в сентябре пройти в итальянском городе Гориция, исключил трех скрипачек из России, рассказала РИА Новости одна из музыкантов Лидия Кочарян."Они выслали письмо по почте, это было пустое сообщение со вложением. Когда я подала заявку в апреле, я написала, что я армянская скрипачка из Петербурга, живу в Брюсселе. Обычно приходит какое-то подтверждение, но от них ничего не приходило, я отправила дважды одно и то же, и на третий раз спросила, получили ли они мою заявку. И 16 мая пришло письмо счастья, как говорится", — сказала она.По ее словам, ее возмутил еще сам факт отправки пустого сообщения с PDF-документом, без обращений и сопровождающей информации.Кочарян назвала свое исключение "большой ошибкой". "Культура должна быть вне политики, она должна объединять, а не приводить к такому", — сказала она. Девушка рассказала, что вместе с ней в участии отказано Каролине Авериной и Анастасии Пентиной.Ранее руководитель конкурса Лоренцо Куалли заявил, что решение исключить российских музыкантов принято по примеру аналогичных мер на других международных соревнованиях, "не только музыкального характера, но и, например, на спортивных". Куалли привел в пример конкурсы пианистов в Канаде и Ирландии, которые "отозвали приглашения для россиян из-за российского вторжения на Украину"."Мы ничего не имеем против русского народа, но мы, естественно, выступаем против жестокой политики Путина. Поэтому мы разделяем санкции, введенные против России 28 европейскими странами", — заявил руководитель конкурса на севере Италии.Кочарян опубликовала письмо от организаторов мероприятия в Facebook*, сопроводив его ироничным комментарием "Потрясающе. Меня проинформировали об исключении. "Никакой дискриминации", абсолютно", — процитировала она один из использованных оборотов.В тексте на английском языке за подписью Куалли говорится, что организаторы "следуют европейским постановлениям, возникшим в результате российско-украинской войны, и примеру других международных конкурсов в различных областях"."Мы хотим заверить вас в отсутствии дискриминации в отношении отдельных лиц. Мы надеемся, что противоречия войны будут разрешены положительно как можно скорее и мир будет восстановлен. Когда это произойдет, мы будем счастливы снова иметь вас среди конкурсантов", — говорится в послании. Пост Кочарян набрал множество комментариев от итальянцев со словами поддержки."Если честно, я не ожидала такой реакции от них", — сказала она. По ее словам, в случае изменения решения организаторов ей еще предстоит обдумать поездку в Горицию. "Может быть, будет странным ехать, потому что я так афишировала эту ситуацию. Как будто я сама сделала так, чтобы меня позвали", — сказала молодая скрипачка.C осуждением решения конкурса выступил мэр Гориции Родолфо Дзиберна, назвав его "сколь непонятным, столь и неприемлемым". В Facebook* он заявил, что исключение российских музыкантов "противоречит самому духу мероприятия, которое всегда трактовало музыку как средство сближения людей, преодоления границ и человеческой и культурной свободы". В заключение мэр Гориции пригласил скрипачек выступить в городе летом. В отношении организаторов конкурса, Культурной ассоциации имени Липицера, Дзиберна сообщил, что своим поведением они "исключили себя" из программы мероприятий Европейской столицы культуры, которой Гориция станет в 2025 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220518/kultura-1789224874.html

https://ria.ru/20220516/bashmet-1788866976.html

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, россия, италия, санкции