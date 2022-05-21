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Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.05.2022
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Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником
Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.05.2022
Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив их впечатляющие успехи в освоении высоких широт, сообщается... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:06
2022-05-21T12:06
россия
общество
арктика
санкт-петербург
адмиралтейские верфи
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив их впечатляющие успехи в освоении высоких широт, сообщается на сайте Кремля.День полярника отмечается в России в субботу."Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем полярника. Этот праздник обращает нас к ярким, поистине незабываемым событиям отечественной истории. Ровно 85 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс-1". За прошедшее время, благодаря напряженному, самоотверженному труду нескольких поколений геологов, метеорологов, летчиков, моряков, строителей, нашей страной были достигнуты большие, впечатляющие успехи в освоении высоких широт", - говорится в поздравлении.Президент РФ отметил, что сегодня открывается новая, прорывная эпоха в исследовании полярных территорий. На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге заканчивается строительство уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", которая позволит проводить полномасштабные научные изыскания, собирать ценную информацию о состоянии природной среды Арктики, перспективах развития Северного морского пути. Кроме того, для предупреждения последствий глобального изменения климата, экологических катастроф и промышленных аварий формируется государственная система мониторинга многолетней мерзлоты."Россия планомерно наращивает свое присутствие на Белом континенте. На это нацелена работа сотрудников Российской антарктической экспедиции на пяти круглогодичных станциях, сезонных полевых базах, научно-исследовательских судах. На единственной внутриконтинентальной станции "Восток" создается современный, оснащенный передовыми технологиями зимовочный комплекс, который обеспечит российским ученым достойные условия для жизни и успешной реализации востребованных геофизических, гляциологических, медицинских и других программ", - добавляется в поздравлении.Также Путин пожелал российским полярникам дальнейших достижений, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20220521/stantsiya-1789429887.html
https://ria.ru/20220521/prazdnik-1789408343.html
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россия, общество, арктика, санкт-петербург, адмиралтейские верфи, владимир путин
12:06 21.05.2022
 
Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником

Президент Путин поздравил российских полярников с их профессиональным праздником

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолярник Матвей Шпаро (слева) и участники 10-й Большой арктической экспедиции на Северном полюсе
Полярник Матвей Шпаро (слева) и участники 10-й Большой арктической экспедиции на Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полярник Матвей Шпаро (слева) и участники 10-й Большой арктической экспедиции на Северном полюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив их впечатляющие успехи в освоении высоких широт, сообщается на сайте Кремля.
День полярника отмечается в России в субботу.
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Первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс-1"
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем полярника. Этот праздник обращает нас к ярким, поистине незабываемым событиям отечественной истории. Ровно 85 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс-1". За прошедшее время, благодаря напряженному, самоотверженному труду нескольких поколений геологов, метеорологов, летчиков, моряков, строителей, нашей страной были достигнуты большие, впечатляющие успехи в освоении высоких широт", - говорится в поздравлении.
Президент РФ отметил, что сегодня открывается новая, прорывная эпоха в исследовании полярных территорий. На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге заканчивается строительство уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", которая позволит проводить полномасштабные научные изыскания, собирать ценную информацию о состоянии природной среды Арктики, перспективах развития Северного морского пути. Кроме того, для предупреждения последствий глобального изменения климата, экологических катастроф и промышленных аварий формируется государственная система мониторинга многолетней мерзлоты.
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День полярника в России
"Россия планомерно наращивает свое присутствие на Белом континенте. На это нацелена работа сотрудников Российской антарктической экспедиции на пяти круглогодичных станциях, сезонных полевых базах, научно-исследовательских судах. На единственной внутриконтинентальной станции "Восток" создается современный, оснащенный передовыми технологиями зимовочный комплекс, который обеспечит российским ученым достойные условия для жизни и успешной реализации востребованных геофизических, гляциологических, медицинских и других программ", - добавляется в поздравлении.
Также Путин пожелал российским полярникам дальнейших достижений, крепкого здоровья и благополучия.
 
РоссияОбществоАрктикаСанкт-ПетербургАдмиралтейские верфиВладимир Путин
 
 
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