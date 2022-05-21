https://ria.ru/20220521/perevodchiki-1789405634.html

День военного переводчика в России

День военного переводчика в России - РИА Новости, 21.05.2022

День военного переводчика в России

21 мая в России отмечается День военного переводчика. В этот день в СССР в 1929 году был подписан приказ "Об установлении звания для начальствующего состава... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T00:32

2022-05-21T00:32

2022-05-21T00:32

справки

московский государственный лингвистический университет

россия

ссср

красная армия (ркка)

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21 мая в России отмечается День военного переводчика. В этот день в СССР в 1929 году был подписан приказ "Об установлении звания для начальствующего состава РККА "Военный переводчик". Документ заложил нормативно-правовые основы профессии военного переводчика, которая уже давно существовала в русской армии. Военный переводчик – это человек, отлично владеющий тем или иным языком и способный перевести как юридический документ, так и инструкцию к любой военной технике. Со времен становления российской государственности еще в княжеских дружинах были люди, знавшие языки соседей: шведов, немцев и поляков, наречия степняков. Тогда их называли толмачами и очень ценили.В 1549 году был создан Посольский приказ, выполнявший функции дипломатического ведомства. Сначала он имел 22 письменных переводчиков и 17 толмачей, занимавшихся устным переводом. Разделения на гражданских и военных переводчиков тогда не было.Дальнейшее вхождение в состав России обширных земель Кавказа, Центральной Азии, Сибири, Дальнего Востока требовало большего внимания к организации перевода.В 1885 году при отделении восточных языков Азиатского департамента Министерства иностранных дел Российской империи были основаны офицерские курсы по подготовке военных переводчиков. Они сразу стали престижными – на каждое место слушателя курсов претендовало не менее 10 офицеров. Выпускники проходили службу на Кавказе и в Центральной Азии в качестве офицеров пограничной стражи, уездных начальников.В 1899 году во Владивостоке был открыт Восточный институт, где обучали востоковедов со знанием китайского, японского, корейского, монгольского и маньчжурского языков, затем в программу института был добавлен и тибетский язык – в то время Российская империя проявляла большой интерес к Тибету и Центральной Азии в целом. Кроме того, переводчиков готовили на курсах иностранных языков при штабах военных округов.В 1911 году открылись особые окружные подготовительные школы военных переводчиков при штабах Приамурского, Туркестанского и Кавказского военных округов. В Тифлисской и Ташкентской школах ежегодно обучались по пять офицеров, в школе при штабе Приамурского военного округа – 12 офицеров. В Тифлисской школе преподавались турецкий и персидский языки, в Ташкентской школе – персидский, узбекский, афганский, китайский и урду, в Иркутской – китайский, японский, монгольский и корейский.К началу Первой мировой войны (1914-1918) русский офицерский корпус грамотно владел всеми необходимыми языками, большинство офицеров могли проводить самостоятельный первичный допрос пленных.В СССР старт профессии военных переводчиков был дан в 1929 году, но полноценная система их подготовки наладилась лишь к середине ХХ века.В 1940 году Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о создании при 2-м Московском государственном педагогическом институте иностранных языков (2-й МГПИИЯ) (ныне Московский государственный лингвистический университет, МГЛУ) специального Военного факультета в статусе высшего военного учебного заведения. На факультете должна была осуществляться подготовка военных преподавателей английского, немецкого и французского языков для училищ и академий рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).В июне 1940 года, практически одновременно с открытием военного факультета МГПИИЯ был создан и военный факультет Всесоюзного института восточных языков. На нем готовили военных переводчиков и преподавателей восточных языков.Однако во время Великой Отечественной войны (1941-1945) потребность в переводчиках настолько возросла, что военный факультет западных языков при 2-м МГПИИЯ 12 апреля 1942 года был реорганизован в Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА) (ныне Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ). В его состав вошел и военный факультет Всесоюзного института восточных языков.ВИИЯКА готовил специалистов по двум основным направлениям – военные переводчики-референты и военные преподаватели иностранных языков для военных училищ и академий Красной Армии.Дефицит военных переводчиков в действующей армии заставил командование РККА перевести ВИИЯКА на время войны на курсовую систему подготовки специалистов, что позволило ускорить период подготовки курсантов. Здесь преподавали немецкий и другие языки стран-противников Советского Союза.За годы войны в институте и на курсах были подготовлены более трех тысяч переводчиков, которые служили в действующей армии, партизанских отрядах, редакциях газет, управлениях и штабах РККА.После войны противостояние с Западом в странах "третьего мира" требовало от СССР качественной подготовки специалистов, владевших самыми разными иностранными языками – от английского и французского до корейского, вьетнамского, арабского языков.Военный институт иностранных языков уже не мог покрыть растущие потребности Советской Армии и КГБ СССР в военных переводчиках, поэтому, как и в годы войны, были открыты ускоренные курсы военных переводчиков.Выпускники ВИИЯКА и курсов подготовки офицеров-переводчиков несли службу по всему миру. Они служили в Анголе и Афганистане, Мозамбике и Египте, Алжире и Эфиопии, Ливии и Ираке, Вьетнаме и Южном Йемене (государство, ранее существовавшее на юго-западе Аравийского полуострова; в 1989 году объединилось с Йеменской Арабской республикой, образовав государство Йемен), странах Варшавского договора. Был подготовлен и целый отряд бортпереводчиков. Особенно активно в 1960-е годы готовили переводчиков со знанием арабского языка – в это время СССР активно наращивал сотрудничество с арабскими странами – Сирией, Египтом, Йеменом, Алжиром, Ливией, Ираком и другими государствами.В годы холодной войны в вузе обучались специалисты по 50 языкам, включая основные (английский, французский, испанский, арабский, китайский, португальский и пр.), и редкие (хинди, урду, пушту, кхмерский, лаосский, амхарский, индонезийский, вьетнамский и др.). Профессия военного переводчика всегда была не только престижной, но и опасной. Только в Афганистане, по официальным данным, погибли 15 военных переводчиков. Потребности армии и флота, органов госбезопасности в военных переводчиках институт также не покрывал. Поэтому часто должности военных переводчиков закрывали выпускниками гражданских вузов, призванными на военную службу.В 1990-е годы, после распада СССР по системе подготовки военных переводчиков был нанесен серьезный удар в связи с ослаблением интереса государства к армии.В Российской Федерации день военного переводчика стали отмечать 21 мая 2000 года. Инициатором введения праздника выступили выпускники Военного университета.Сегодня подготовка военных переводчиков ведется в этом вузе на факультете иностранных языков по специальности "перевод и переводоведение". Наиболее востребованными сегодня для военных переводчиков являются арабский, турецкий, фарси, а также языки стран СНГ – армянский, казахский, узбекский и др. Далее по приоритетности идут языки стран бывшего соцлагеря. Сегодня в Военном университете преподается свыше 30 иностранных языков.В настоящее время военный переводчик – по-прежнему востребованная профессия. Помимо свободного владения несколькими языками, такой специалист должен досконально разбираться в военной терминологии. В ходе боевых действий их могут привлекать к разведывательной работе, допросам пленных, включать в состав групп для рейдов в тыл противника. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, московский государственный лингвистический университет, россия, ссср, красная армия (ркка)