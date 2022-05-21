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СК расследует обстоятельства сноса памятника советским летчикам в Риге - РИА Новости, 21.05.2022
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СК расследует обстоятельства сноса памятника советским летчикам в Риге
СК расследует обстоятельства сноса памятника советским летчикам в Риге - РИА Новости, 21.05.2022
СК расследует обстоятельства сноса памятника советским летчикам в Риге
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским воинам-лётчикам в Риге, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:47
2022-05-21T14:47
в мире
латвия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским воинам-лётчикам в Риге, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника, установленного в честь советских воинов-летчиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что монумент располагался во дворе средней школы №71 в микрорайоне Ильгюциемс латвийской столицы, где учатся русскоязычные дети.Также следователи в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям всех причастных к демонтажу символа воинской славы России, увековечивающего память советских воинов, победивших фашизм.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html
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в мире, латвия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, великая отечественная война (1941-1945)
14:47 21.05.2022
 
СК расследует обстоятельства сноса памятника советским летчикам в Риге

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским летчикам в Риге

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским воинам-лётчикам в Риге, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника, установленного в честь советских воинов-летчиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что монумент располагался во дворе средней школы №71 в микрорайоне Ильгюциемс латвийской столицы, где учатся русскоязычные дети.
Также следователи в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям всех причастных к демонтажу символа воинской славы России, увековечивающего память советских воинов, победивших фашизм.
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Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
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В миреЛатвияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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