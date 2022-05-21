https://ria.ru/20220521/pamyatnik-1789906591.html

СК расследует обстоятельства сноса памятника советским летчикам в Риге

СК расследует обстоятельства сноса памятника советским летчикам в Риге - РИА Новости, 21.05.2022

СК расследует обстоятельства сноса памятника советским летчикам в Риге

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским воинам-лётчикам в Риге, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:47

2022-05-21T14:47

2022-05-21T14:47

в мире

латвия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским воинам-лётчикам в Риге, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника, установленного в честь советских воинов-летчиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что монумент располагался во дворе средней школы №71 в микрорайоне Ильгюциемс латвийской столицы, где учатся русскоязычные дети.Также следователи в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям всех причастных к демонтажу символа воинской славы России, увековечивающего память советских воинов, победивших фашизм.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

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Ольга Фомченкова

в мире, латвия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, великая отечественная война (1941-1945)