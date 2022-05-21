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Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии - РИА Новости, 21.05.2022
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Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии
Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии - РИА Новости, 21.05.2022
Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии
Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в швейцарском кантоне Берн, сообщил Федеральный департамент общественного здравоохранения страны. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:31
2022-05-21T18:31
в мире
здоровье - общество
швейцария
берн (кантон)
европа
воз
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 21 мая - РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в швейцарском кантоне Берн, сообщил Федеральный департамент общественного здравоохранения страны."В настоящее время в Европе и Северной Америке растет число случаев оспы обезьян. Первый случай также был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Людям с симптомами рекомендовано обратиться к врачу.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, ещё 50 фактов расследуются.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании.
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швейцария
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в мире, здоровье - общество, швейцария, берн (кантон), европа, воз, коронавирус covid-19
18:31 21.05.2022
 
Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии

Федеральный департамент: первый случай заражения оспой обезьян выявили в Швейцарии

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 21 мая - РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в швейцарском кантоне Берн, сообщил Федеральный департамент общественного здравоохранения страны.
"В настоящее время в Европе и Северной Америке растет число случаев оспы обезьян. Первый случай также был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Людям с симптомами рекомендовано обратиться к врачу.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, ещё 50 фактов расследуются.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании.
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