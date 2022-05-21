https://ria.ru/20220521/ospa-1789929807.html

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии - РИА Новости, 21.05.2022

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии

Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в швейцарском кантоне Берн, сообщил Федеральный департамент общественного здравоохранения страны. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T18:31

2022-05-21T18:31

2022-05-21T18:31

в мире

здоровье - общество

швейцария

берн (кантон)

европа

воз

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 21 мая - РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в швейцарском кантоне Берн, сообщил Федеральный департамент общественного здравоохранения страны."В настоящее время в Европе и Северной Америке растет число случаев оспы обезьян. Первый случай также был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Людям с симптомами рекомендовано обратиться к врачу.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, ещё 50 фактов расследуются.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании.

https://ria.ru/20220520/simptom-1789783137.html

швейцария

берн (кантон)

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в мире, здоровье - общество, швейцария, берн (кантон), европа, воз, коронавирус covid-19