При обстреле Петровского района Донецка пострадала девушка
ДНР в СЦКК: девушка пострадала при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Девушка пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск Петровского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, девушка, получившая тяжелые осколочные ранения, госпитализирована в местный травматологический центр.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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