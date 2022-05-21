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Трое мирных жителей погибли при ударе по Белозерке в Херсонской области

Трое мирных жителей погибли при ударе по Белозерке в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2022

Трое мирных жителей погибли при ударе по Белозерке в Херсонской области

Трое мирных граждан погибли в результате удара по населенному пункту Белозерка в Херсонской области, десять ранены, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:59

2022-05-21T21:59

2022-05-21T21:59

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Трое мирных граждан погибли в результате удара по населенному пункту Белозерка в Херсонской области, десять ранены, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона."Сегодня в результате удара, нанесенного населенному пункту Белозерка, по предварительным данным, погибло три и ранено десять мирных граждан. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, россия, херсонская область