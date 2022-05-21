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Трое мирных жителей погибли при ударе по Белозерке в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Трое мирных жителей погибли при ударе по Белозерке в Херсонской области
Трое мирных жителей погибли при ударе по Белозерке в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2022
Трое мирных жителей погибли при ударе по Белозерке в Херсонской области
Трое мирных граждан погибли в результате удара по населенному пункту Белозерка в Херсонской области, десять ранены, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:59
2022-05-21T21:59
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
россия
херсонская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Трое мирных граждан погибли в результате удара по населенному пункту Белозерка в Херсонской области, десять ранены, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона."Сегодня в результате удара, нанесенного населенному пункту Белозерка, по предварительным данным, погибло три и ранено десять мирных граждан. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется", - говорится в сообщении.
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украина
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в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, россия, херсонская область
21:59 21.05.2022
 
Трое мирных жителей погибли при ударе по Белозерке в Херсонской области

Трое мирных жителей погибли при ударе по поселку Белозерка в Херсонской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Трое мирных граждан погибли в результате удара по населенному пункту Белозерка в Херсонской области, десять ранены, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.
"Сегодня в результате удара, нанесенного населенному пункту Белозерка, по предварительным данным, погибло три и ранено десять мирных граждан. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется", - говорится в сообщении.
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