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Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе - РИА Новости, 21.05.2022
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Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе
Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе - РИА Новости, 21.05.2022
Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки на членство в альянсе Финляндии и Швеции, против которых возражает Анкара. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:06
2022-05-21T18:06
в мире
турция
финляндия
швеция
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки на членство в альянсе Финляндии и Швеции, против которых возражает Анкара."Обсудил с президентом нашего ценного союзника Турции Эрдоганом важность политики открытых дверей альянса, а также заявки на членство Финляндии и Швеции. Мы согласились с тем, что необходимо учитывать опасения в сфере безопасности всех членов альянса и продолжить переговоры для поиска решения", - написал Столтенберг в Twitter.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
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в мире, турция, финляндия, швеция, нато
18:06 21.05.2022
 
Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе

Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки на членство в альянсе Финляндии и Швеции, против которых возражает Анкара.
"Обсудил с президентом нашего ценного союзника Турции Эрдоганом важность политики открытых дверей альянса, а также заявки на членство Финляндии и Швеции. Мы согласились с тем, что необходимо учитывать опасения в сфере безопасности всех членов альянса и продолжить переговоры для поиска решения", - написал Столтенберг в Twitter.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
 
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