https://ria.ru/20220521/nato-1789927247.html

Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе

Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе - РИА Новости, 21.05.2022

Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки на членство в альянсе Финляндии и Швеции, против которых возражает Анкара. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T18:06

2022-05-21T18:06

2022-05-21T18:06

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки на членство в альянсе Финляндии и Швеции, против которых возражает Анкара."Обсудил с президентом нашего ценного союзника Турции Эрдоганом важность политики открытых дверей альянса, а также заявки на членство Финляндии и Швеции. Мы согласились с тем, что необходимо учитывать опасения в сфере безопасности всех членов альянса и продолжить переговоры для поиска решения", - написал Столтенберг в Twitter.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

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в мире, турция, финляндия, швеция, нато