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В США назвали "секретное оружие" России внутри НАТО - РИА Новости, 21.05.2022
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В США назвали "секретное оружие" России внутри НАТО
В США назвали "секретное оружие" России внутри НАТО - РИА Новости, 21.05.2022
В США назвали "секретное оружие" России внутри НАТО
Турция стала "секретным оружием" России внутри НАТО из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса, пишет Fox News. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T08:58
2022-05-21T12:09
в мире
турция
украина
нато
с-400 «триумф»
реджеп тайип эрдоган
сша
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турция стала "секретным оружием" России внутри НАТО из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса, пишет Fox News. Так, он активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть, пишет журналист.С самого начала конфликта на Украине Турция не вводила санкции против России. При этом в 2020 году Вашингтон сам ввел ограничения против Анкары из-за покупки российского комплекса С-400.По мнению экспертов, чью позицию приводит телеканал, Эрдоган то использует западные объединения, то идет на конфронтацию с ними — в зависимости от того, что выгоднее в каждом случае. При этом некоторые из них называют турецкого лидера "человеком Путина в НАТО". В материале отмечается, что в конечном итоге Анкара согласится на принятие новых членов в альянс, однако на данный момент споры внутри НАТО на руку Владимиру Путину. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителя "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.
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в мире, турция, украина, нато, с-400 «триумф», реджеп тайип эрдоган, сша
08:58 21.05.2022 (обновлено: 12:09 21.05.2022)
 
В США назвали "секретное оружие" России внутри НАТО

Fox News назвал Турцию секретным оружием России в НАТО из-за позиции по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турция стала "секретным оружием" России внутри НАТО из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса, пишет Fox News.

"Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу", — говорится в статье.

Так, он активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть, пишет журналист.
С самого начала конфликта на Украине Турция не вводила санкции против России. При этом в 2020 году Вашингтон сам ввел ограничения против Анкары из-за покупки российского комплекса С-400.

По мнению экспертов, чью позицию приводит телеканал, Эрдоган то использует западные объединения, то идет на конфронтацию с ними — в зависимости от того, что выгоднее в каждом случае. При этом некоторые из них называют турецкого лидера "человеком Путина в НАТО".
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В материале отмечается, что в конечном итоге Анкара согласится на принятие новых членов в альянс, однако на данный момент споры внутри НАТО на руку Владимиру Путину.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителя "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.
 
В миреТурцияУкраинаНАТОС-400 «Триумф»Реджеп Тайип ЭрдоганСША
 
 
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