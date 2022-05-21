08:58 21.05.2022 (обновлено: 12:09 21.05.2022)
В США назвали "секретное оружие" России внутри НАТО
Fox News назвал Турцию секретным оружием России в НАТО из-за позиции по Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турция стала "секретным оружием" России внутри НАТО из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса, пишет Fox News.
"Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу", — говорится в статье.
Так, он активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть, пишет журналист.
С самого начала конфликта на Украине Турция не вводила санкции против России. При этом в 2020 году Вашингтон сам ввел ограничения против Анкары из-за покупки российского комплекса С-400.
По мнению экспертов, чью позицию приводит телеканал, Эрдоган то использует западные объединения, то идет на конфронтацию с ними — в зависимости от того, что выгоднее в каждом случае. При этом некоторые из них называют турецкого лидера "человеком Путина в НАТО".
По мнению экспертов, чью позицию приводит телеканал, Эрдоган то использует западные объединения, то идет на конфронтацию с ними — в зависимости от того, что выгоднее в каждом случае. При этом некоторые из них называют турецкого лидера "человеком Путина в НАТО".
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В материале отмечается, что в конечном итоге Анкара согласится на принятие новых членов в альянс, однако на данный момент споры внутри НАТО на руку Владимиру Путину.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителя "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителя "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.