https://ria.ru/20220521/nato-1789876864.html

В США назвали "секретное оружие" России внутри НАТО

В США назвали "секретное оружие" России внутри НАТО - РИА Новости, 21.05.2022

В США назвали "секретное оружие" России внутри НАТО

Турция стала "секретным оружием" России внутри НАТО из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса, пишет Fox News. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T08:58

2022-05-21T08:58

2022-05-21T12:09

в мире

турция

украина

нато

с-400 «триумф»

реджеп тайип эрдоган

сша

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турция стала "секретным оружием" России внутри НАТО из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса, пишет Fox News. Так, он активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть, пишет журналист.С самого начала конфликта на Украине Турция не вводила санкции против России. При этом в 2020 году Вашингтон сам ввел ограничения против Анкары из-за покупки российского комплекса С-400.По мнению экспертов, чью позицию приводит телеканал, Эрдоган то использует западные объединения, то идет на конфронтацию с ними — в зависимости от того, что выгоднее в каждом случае. При этом некоторые из них называют турецкого лидера "человеком Путина в НАТО". В материале отмечается, что в конечном итоге Анкара согласится на принятие новых членов в альянс, однако на данный момент споры внутри НАТО на руку Владимиру Путину. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителя "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.

https://ria.ru/20220520/nato-1789655089.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, турция, украина, нато, с-400 «триумф», реджеп тайип эрдоган, сша