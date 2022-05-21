https://ria.ru/20220521/museums-1789821993.html

Экскурсии и бесплатные выставки: как пройдет "Ночь музеев" в Москве

Экскурсии и бесплатные выставки: как пройдет "Ночь музеев" в Москве - РИА Новости, 21.05.2022

Экскурсии и бесплатные выставки: как пройдет "Ночь музеев" в Москве

Ежегодная акция "Ночь музеев" будет насыщенной. Концерты, лекции и бесплатные экскурсии: что посетить в Москве — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T12:31

2022-05-21T12:31

2022-05-21T12:32

культура

новости культуры

генрих семирадский

ольга свиблова

ольга любимова

древний египет

россия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787856692_0:0:3328:1872_1920x0_80_0_0_b01f5d5876a89f4cd8f95348af8bd2bb.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ежегодная акция "Ночь музеев" будет насыщенной. Концерты, лекции и бесплатные экскурсии: что посетить в Москве — в материале РИА Новости.Акцию открывает Исторический музей — здесь пройдет торжественная часть с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой. Его и Музей Отечественной войны 1812 года можно посетить бесплатно. Вход с 17.00 до 23.00В Новой Третьяковке в 18.00 начнется концерт-лекция "Итальянская русская музыка", посвященная выставке Генриха Семирадского. Ансамбль Questa Musica под управлением дирижера Филиппа Чижевского исполнит произведения Березовского, Глинки, Чайковского, Стравинского, Десятникова.Еще там покажут фильм "Черный квадрат" 1988 года. Сценарий к нему написала Ольга Свиблова. В картине рассказывается об истории русского неофициального искусства 1953-1988 годов. Вход на постоянные экспозиции галереи — бесплатный. Гости смогут свободно перемещаться по Инженерному корпусу. Исключение — выставка "Генрих Семирадский. По примеру богов". На нее билет платный. В ГМИИ им. Пушкина участники молодежных программ Пушкинский.Youth проведут экскурсии по основной экспозиции. Первая из них называется "Музейная коллекция". Она посвящена истории частных собраний, подаренных институции. Участникам также расскажут о взаимосвязи Жозефины Бонапарт и духов "Красная Москва" и о том, как было основано учреждение. Потом пройдет экспериментальная экскурсия "Помонтируем музей?" Гости поймут, как "Броненосец Потемкин" и Сергей Эйзенштейн помогают узнать институцию лучше.Еще проведут экскурсии "Архитектура. Взгляд через портал" о тайнах дверей, "Между мирами: жизнь и смерть от Древнего Египта до Средних веков" о смерти, рае, аде и погребении людей разных эпох, "Архитектура в архитектуре. Музей как образовательный проект Ивана Цветаева" об идеях, отражаемых ГМИИ сегодня, и "Музейный детектив" – постоянная экспозиция предстанет перед глазами гостей через призму детективного жанра.В инклюзивной программе состоится экскурсия глухого экскурсовода Светланы Бобковой "Живопись Франции XVII – начала XIX веков" на русском жестовом языке с параллельным переводом.Вход на все мероприятия и выставки по бесплатному билету. Его надо оформить заранее на сайте музея. Исключение — "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия". На нее вход остается платным.Узнать, что такое стрит-арт и какую роль он играет в современной городской культуре, можно на лекции в Государственном Дарвиновском музее. Также институция подготовила световую видеомузыкальную инсталляцию "Живая планета" о зарождении и эволюции жизни на Земле.В Музее транспорта пройдут мероприятия для всей семьи, посвященные средствам передвижения и их истории. Например, на ВДНХ в павильоне "Транспорт СССР" проведут мастер-классы, экскурсии, лекции и кинопоказ советского фильма "Три плюс два", а на Северном речном вокзале будут экскурсии и инсталляции.В Мультимедиа Арт Музее — сразу два события: День исторического и культурного наследия и "Ночь музеев". Вход бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться. Гостей ждет офлайн- и онлайн-программа.Среди мероприятий первой – обзорные экскурсии по биеннале "Искусство будущего", творческая мастерская для детей от четырех лет, а также научно-практическая конференция "Регулирование авторского права в музейной деятельности". Далее — пинг-понг турнир для любителей, ближе к вечеру — кинопоказы. В программе два новых фильма студентов школы Родченко: "Как живут молодые художники" и "Сложенное втрое". Все мероприятия будут транслироваться на странице музея "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220429/tretyakovka-1785978002.html

https://ria.ru/20220325/egipet-1775661504.html

https://ria.ru/20211222/vystavka-1764854502.html

https://ria.ru/20220518/muzei-1789105255.html

древний египет

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, генрих семирадский, ольга свиблова, ольга любимова, древний египет, россия, франция, исторический музей, северный речной вокзал, ночь музеев, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, дарвиновский музей, мультимедиа арт музей, куда сходить , новая третьяковская галерея, третьяковская галерея, музеи, выставки, петр чайковский, игорь стравинский