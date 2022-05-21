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Муфтий предложил отметить 1300-летие ислама на Северном Кавказе в 2023 году - РИА Новости, 21.05.2022
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Муфтий предложил отметить 1300-летие ислама на Северном Кавказе в 2023 году
Муфтий предложил отметить 1300-летие ислама на Северном Кавказе в 2023 году - РИА Новости, 21.05.2022
Муфтий предложил отметить 1300-летие ислама на Северном Кавказе в 2023 году
Ислам пришел на территорию современной России 1300 лет назад, было бы логично отметить эту дату на должном государственном уровне в следующем году, заявил РИА... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T19:55
2022-05-21T19:55
северный кавказ
россия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 21 май – РИА Новости. Ислам пришел на территорию современной России 1300 лет назад, было бы логично отметить эту дату на должном государственном уровне в следующем году, заявил РИА Новости в субботу в субботу глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев."Сегодня мы в Республике Татарстан принимаем участие по случаю 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Но ислам пришел на территорию современной России, на Северный Кавказ, на два столетия раньше. Было бы замечательно, отметить эту дату, которая имеет для нас важнейшее значение, в 2023-м году на том же уровне, который мы видим на земле Татарстана", - сказал Бердиев на заседание оргкомитета по проведению юбилейных тожеств в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.По его словам, обе даты принятия мусульманской религии народами нашей страны никак не противоречат друг другу."Ислам пришел на территорию современного Татарстана в 922 году, а на Северный Кавказ на два столетия раньше. Это научно доказано. Есть памятники истории и культуры, архивные данные и многое другое в пользу моих слов. Например, в Дербенте есть могилы сподвижников нашего пророка Мухаммеда и зафиксированы соответствующие даты их погребения", - сказал председатель КЦМ СК.При этом Бердиев сообщил, что даты принятия ислама на территории Татарстана и на Северном Кавказе не могут быть "каким-то яблоком раздора между мусульманами"."Это не перетягивание каната между единоверцами. Есть одна дата, есть другая, и они не противоречат, а только лишь по-братски дополняют друг друга", - заключил Бердиев.
https://ria.ru/20220519/istoriya-1789519456.html
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северный кавказ
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северный кавказ, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
19:55 21.05.2022
 
Муфтий предложил отметить 1300-летие ислама на Северном Кавказе в 2023 году

Бердиев: Муфтий предложил отметить 1300-летие ислама на Северном Кавказе в 2023 году

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 май – РИА Новости. Ислам пришел на территорию современной России 1300 лет назад, было бы логично отметить эту дату на должном государственном уровне в следующем году, заявил РИА Новости в субботу в субботу глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.
"Сегодня мы в Республике Татарстан принимаем участие по случаю 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Но ислам пришел на территорию современной России, на Северный Кавказ, на два столетия раньше. Было бы замечательно, отметить эту дату, которая имеет для нас важнейшее значение, в 2023-м году на том же уровне, который мы видим на земле Татарстана", - сказал Бердиев на заседание оргкомитета по проведению юбилейных тожеств в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
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"Ислам пришел на территорию современного Татарстана в 922 году, а на Северный Кавказ на два столетия раньше. Это научно доказано. Есть памятники истории и культуры, архивные данные и многое другое в пользу моих слов. Например, в Дербенте есть могилы сподвижников нашего пророка Мухаммеда и зафиксированы соответствующие даты их погребения", - сказал председатель КЦМ СК.
При этом Бердиев сообщил, что даты принятия ислама на территории Татарстана и на Северном Кавказе не могут быть "каким-то яблоком раздора между мусульманами".
"Это не перетягивание каната между единоверцами. Есть одна дата, есть другая, и они не противоречат, а только лишь по-братски дополняют друг друга", - заключил Бердиев.
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Северный КавказРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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