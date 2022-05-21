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Правительство выделит Минцифры средства на субсидии кредитным организациям - РИА Новости, 21.05.2022
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Правительство выделит Минцифры средства на субсидии кредитным организациям
Правительство выделит Минцифры средства на субсидии кредитным организациям - РИА Новости, 21.05.2022
Правительство выделит Минцифры средства на субсидии кредитным организациям
Правительство РФ выделит Минцифры в 2022 году средства на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:33
2022-05-21T16:34
экономика
правительство рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит Минцифры в 2022 году средства на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям в сфере информации и связи, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение поддержки системообразующим организациям в сфере информации и связи, относящимся к медиаотрасли, и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере информации и связи, относящейся к медиаотрасли."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220517/rubl-1789040836.html
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экономика, правительство рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
16:33 21.05.2022 (обновлено: 16:34 21.05.2022)
 
Правительство выделит Минцифры средства на субсидии кредитным организациям

Правительство выделит Минцифры средства на предоставление субсидий кредитным организациям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПравительство Российской Федерации в Москве
Правительство Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит Минцифры в 2022 году средства на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям в сфере информации и связи, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение поддержки системообразующим организациям в сфере информации и связи, относящимся к медиаотрасли, и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере информации и связи, относящейся к медиаотрасли.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаПравительство РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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