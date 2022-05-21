https://ria.ru/20220521/mintsifry-1789918296.html

Правительство выделит Минцифры средства на субсидии кредитным организациям

Правительство выделит Минцифры средства на субсидии кредитным организациям - РИА Новости, 21.05.2022

Правительство выделит Минцифры средства на субсидии кредитным организациям

Правительство РФ выделит Минцифры в 2022 году средства на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:33

2022-05-21T16:33

2022-05-21T16:34

экономика

правительство рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит Минцифры в 2022 году средства на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям в сфере информации и связи, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение поддержки системообразующим организациям в сфере информации и связи, относящимся к медиаотрасли, и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере информации и связи, относящейся к медиаотрасли."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220517/rubl-1789040836.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, правительство рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)