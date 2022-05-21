https://ria.ru/20220521/lnr-1789959796.html

Российские саперы обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.05.2022

Российские саперы обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы за сутки проверили более 76 гектар территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 1659 взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:44

2022-05-21T21:44

2022-05-21T21:44

в мире

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788255463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37be7cfbef8eb02a0ce6aff3ecfdd55f.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские саперы за сутки проверили более 76 гектар территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 1659 взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1620,09 га (в том числе за сутки – 76,17 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 9255 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 1659", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)