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Российские саперы обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.05.2022
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Российские саперы обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.05.2022
Российские саперы обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы за сутки проверили более 76 гектар территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 1659 взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:44
2022-05-21T21:44
в мире
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские саперы за сутки проверили более 76 гектар территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 1659 взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1620,09 га (в том числе за сутки – 76,17 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 9255 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 1659", - сказал Мизинцев на брифинге.
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в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:44 21.05.2022
 
Российские саперы обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Мизинцев: российские саперы за сутки обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские саперы за сутки проверили более 76 гектар территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 1659 взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1620,09 га (в том числе за сутки – 76,17 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 9255 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 1659", - сказал Мизинцев на брифинге.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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