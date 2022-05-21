Более 18,8 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
Мизинцев: более 18,8 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Эвакуировались в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за сутки 18 873 человек, среди которых 2282 ребенка, с начала спецоперации на территорию Россию прибыли уже 1 396 798 человек, среди которых 234 762 ребенка, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 873 человека, в том числе 2282 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 396 798 человек, из которых 234 762 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекло 190 822 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе – 2274 за прошедшие сутки", - сказал он на брифинге.
Генерал напомнил, что в субъектах РФ продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, в них прибывающим беженцам оказывается вся необходимая помощь.
Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки еще 97 граждан Украины и других государств изъявили желание эвакуироваться в Россию или в подконтрольные ВС РФ районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. По словам Мизинцева, всего таких заявлений гумштабом зарегистрировано уже 2 756 325 из 2136 населенных пунктов Украины.