https://ria.ru/20220521/lnr-1789905085.html

Более 20 отделений госбанка ЛНР открылись на освобожденной территории

Более 20 отделений госбанка ЛНР открылись на освобожденной территории - РИА Новости, 21.05.2022

Более 20 отделений госбанка ЛНР открылись на освобожденной территории

Госбанк Луганской народной республики открыл более 20 новых отделений на освобожденных территориях, следует из заявления правительства ЛНР. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:32

2022-05-21T14:32

2022-05-21T14:32

в мире

владимир путин

сергей шойгу

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Госбанк Луганской народной республики открыл более 20 новых отделений на освобожденных территориях, следует из заявления правительства ЛНР."Госбанк ЛНР на сегодняшний день открыл 23 отделения на освобожденных территориях", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.Отмечается, что жители всех районов могут воспользоваться полным спектром банковских услуг. Работа по налаживанию обслуживания населения в сфере безналичной оплаты товаров и услуг продолжается, добавляет госбанк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению.

https://ria.ru/20220521/lnr-1789896689.html

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луганская народная республика

россия

украина

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в мире, владимир путин, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, украина