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Более 20 отделений госбанка ЛНР открылись на освобожденной территории - РИА Новости, 21.05.2022
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Более 20 отделений госбанка ЛНР открылись на освобожденной территории
Более 20 отделений госбанка ЛНР открылись на освобожденной территории - РИА Новости, 21.05.2022
Более 20 отделений госбанка ЛНР открылись на освобожденной территории
Госбанк Луганской народной республики открыл более 20 новых отделений на освобожденных территориях, следует из заявления правительства ЛНР. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:32
2022-05-21T14:32
в мире
владимир путин
сергей шойгу
луганская народная республика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Госбанк Луганской народной республики открыл более 20 новых отделений на освобожденных территориях, следует из заявления правительства ЛНР."Госбанк ЛНР на сегодняшний день открыл 23 отделения на освобожденных территориях", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.Отмечается, что жители всех районов могут воспользоваться полным спектром банковских услуг. Работа по налаживанию обслуживания населения в сфере безналичной оплаты товаров и услуг продолжается, добавляет госбанк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению.
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в мире, владимир путин, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, украина
14:32 21.05.2022
 
Более 20 отделений госбанка ЛНР открылись на освобожденной территории

Правительство: более 20 отделений госбанка ЛНР открылись на освобожденной территории

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина переходит улицу в Луганске
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина переходит улицу в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Госбанк Луганской народной республики открыл более 20 новых отделений на освобожденных территориях, следует из заявления правительства ЛНР.
"Госбанк ЛНР на сегодняшний день открыл 23 отделения на освобожденных территориях", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.
Луганск - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 12:44Специальная военная операция на Украине
В ЛНР заявили о задержании агента СБУ
Отмечается, что жители всех районов могут воспользоваться полным спектром банковских услуг. Работа по налаживанию обслуживания населения в сфере безналичной оплаты товаров и услуг продолжается, добавляет госбанк.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 15:28Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ЛНР сообщила об огромных потерях среди ВСУ
 
В миреВладимир ПутинСергей ШойгуЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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