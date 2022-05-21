https://ria.ru/20220521/lnr-1789896689.html
В ЛНР заявили о задержании агента СБУ
В ЛНР заявили о задержании агента СБУ - РИА Новости, 21.05.2022
В ЛНР заявили о задержании агента СБУ
Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР задержало девушку-агента Службы безопасности Украины (СБУ), призывавшую к беспорядкам, сообщило ведомство. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:44
2022-05-21T12:44
2022-05-21T12:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР задержало девушку-агента Службы безопасности Украины (СБУ), призывавшую к беспорядкам, сообщило ведомство."Министерством государственной безопасности ЛНР пресечена разведывательно-подрывная деятельность агента спецслужб Украины по собиранию сведений о военнослужащих подразделений мобилизационного резерва Народной милиции ЛНР, а также за действия, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в республике", - заявили журналистам в министерстве.Там отметили, что, манипулируя чувствами родственников военных Народной милиции ЛНР, гражданка "Н" по заданию спецслужб Украины в закрытых группах приложений WhatsApp и Viber собирала разведывательную информацию о гражданах республики, проходящих службу в подразделениях мобилизационного резерва Народной милиции ЛНР, и размещала призывы к массовым беспорядкам на территории Луганской народной республики.За противоправные деяния, предусмотренные статьей 340 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и 335 "Государственная измена" УК ЛНР, девушке грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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луганская народная республика, украина, в мире
12:44 21.05.2022 (обновлено: 12:45 21.05.2022)
В ЛНР заявили о задержании агента СБУ
МГБ ЛНР задержало девушку-агента СБУ, призывавшую к беспорядкам
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР задержало девушку-агента Службы безопасности Украины (СБУ), призывавшую к беспорядкам, сообщило ведомство.
"Министерством государственной безопасности ЛНР
пресечена разведывательно-подрывная деятельность агента спецслужб Украины
по собиранию сведений о военнослужащих подразделений мобилизационного резерва Народной милиции ЛНР, а также за действия, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в республике", - заявили журналистам в министерстве.
Там отметили, что, манипулируя чувствами родственников военных Народной милиции ЛНР, гражданка "Н" по заданию спецслужб Украины в закрытых группах приложений WhatsApp и Viber собирала разведывательную информацию о гражданах республики, проходящих службу в подразделениях мобилизационного резерва Народной милиции ЛНР, и размещала призывы к массовым беспорядкам на территории Луганской народной республики.
За противоправные деяния, предусмотренные статьей 340 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и 335 "Государственная измена" УК ЛНР, девушке грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.