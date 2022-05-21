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В КНДР 66 человек погибли от вспышки лихорадки

В КНДР 66 человек погибли от вспышки лихорадки - РИА Новости, 21.05.2022

В КНДР 66 человек погибли от вспышки лихорадки

КНДР за сутки зарегистрировала более 219 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного погибшего, всего заболели более 2,46 миллиона человек,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T07:23

2022-05-21T07:23

2022-05-21T07:23

в мире

ким чен ын

коронавирус covid-19

сеул

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. КНДР за сутки зарегистрировала более 219 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного погибшего, всего заболели более 2,46 миллиона человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 20 мая составляет более 2,46 миллиона человек, среди них более 1,76 миллиона уже выздоровели, а примерно 692 тысячи все еще проходят лечение. Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.На данный момент общее число погибших составляет 66 человек. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".

https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149668.html

сеул

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, коронавирус covid-19, сеул, кндр (северная корея)