https://ria.ru/20220521/kursy-1789922733.html

Россотрудничество поддержало проведение курсов русского языка для афганцев

Россотрудничество поддержало проведение курсов русского языка для афганцев - РИА Новости, 21.05.2022

Россотрудничество поддержало проведение курсов русского языка для афганцев

Северо-Кавказский федеральный университет проводит в Душанбе мероприятия по продвижению русского языка, которые включают в себя курсы повышения квалификации для РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:13

2022-05-21T17:13

2022-05-21T17:13

в мире

таджикистан

душанбе

афганистан

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

северо-кавказский федеральный университет

центральная азия

русский язык в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745148199_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_8972e11fe230df689474ca115d5ee37e.jpg

ДУШАНБЕ, 21 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Северо-Кавказский федеральный университет проводит в Душанбе мероприятия по продвижению русского языка, которые включают в себя курсы повышения квалификации для преподавателей-русистов, образовательные программы для начинающих, передает корреспондент РИА Новости.Один из курсов "Русский как иностранный" проходит на базе Славянского культурно-просветительского центра Душанбе для детей беженцев из Афганистана, и эти занятия были организованы представительством Россотрудничества в Таджикистане совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом по просьбе афганской диаспоры и общественной организации "Камарбанд ва рох" ("Пояс и путь"). Ожидается, что языковые курсы помогут подросткам и молодым людям адаптироваться к жизни и обучению в школах и вузах Центральной Азии. Языковые курсы в Душанбе собрали более 70 афганцев, причем обучаться пришли люди от 8 до 60 лет. На языковые курсы приходят семьями."Курсы призваны помочь людям адаптироваться, как в систему образования на русском языке в школах и вузах, так и уметь работать, общаться на русском языке", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.По его словам, сейчас обучение проводится в очном формате, затем слушатели могут получать знания интерактивно через высокоскоростной интернет, который на площадку Славянского центра провела компания "Мегафон-Таджикистан", возможности площадки позволяют здесь проводить онлайн-мероприятия разных форматов и для разных аудиторий.

https://ria.ru/20220330/sadovnichiy-1780776330.html

таджикистан

душанбе

афганистан

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, таджикистан, душанбе, афганистан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), северо-кавказский федеральный университет, центральная азия, русский язык в мире