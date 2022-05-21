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Россотрудничество поддержало проведение курсов русского языка для афганцев - РИА Новости, 21.05.2022
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Россотрудничество поддержало проведение курсов русского языка для афганцев
Россотрудничество поддержало проведение курсов русского языка для афганцев - РИА Новости, 21.05.2022
Россотрудничество поддержало проведение курсов русского языка для афганцев
Северо-Кавказский федеральный университет проводит в Душанбе мероприятия по продвижению русского языка, которые включают в себя курсы повышения квалификации для РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T17:13
2022-05-21T17:13
в мире
таджикистан
душанбе
афганистан
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
северо-кавказский федеральный университет
центральная азия
русский язык в мире
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ДУШАНБЕ, 21 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Северо-Кавказский федеральный университет проводит в Душанбе мероприятия по продвижению русского языка, которые включают в себя курсы повышения квалификации для преподавателей-русистов, образовательные программы для начинающих, передает корреспондент РИА Новости.Один из курсов "Русский как иностранный" проходит на базе Славянского культурно-просветительского центра Душанбе для детей беженцев из Афганистана, и эти занятия были организованы представительством Россотрудничества в Таджикистане совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом по просьбе афганской диаспоры и общественной организации "Камарбанд ва рох" ("Пояс и путь"). Ожидается, что языковые курсы помогут подросткам и молодым людям адаптироваться к жизни и обучению в школах и вузах Центральной Азии. Языковые курсы в Душанбе собрали более 70 афганцев, причем обучаться пришли люди от 8 до 60 лет. На языковые курсы приходят семьями."Курсы призваны помочь людям адаптироваться, как в систему образования на русском языке в школах и вузах, так и уметь работать, общаться на русском языке", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.По его словам, сейчас обучение проводится в очном формате, затем слушатели могут получать знания интерактивно через высокоскоростной интернет, который на площадку Славянского центра провела компания "Мегафон-Таджикистан", возможности площадки позволяют здесь проводить онлайн-мероприятия разных форматов и для разных аудиторий.
https://ria.ru/20220330/sadovnichiy-1780776330.html
таджикистан
душанбе
афганистан
центральная азия
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в мире, таджикистан, душанбе, афганистан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), северо-кавказский федеральный университет, центральная азия, русский язык в мире
17:13 21.05.2022
 
Россотрудничество поддержало проведение курсов русского языка для афганцев

Россотрудничество поддержало проведение в Душанбе курсов русского языка для афганцев

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчащийся на занятиях по русскому языку
Учащийся на занятиях по русскому языку - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учащийся на занятиях по русскому языку . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 21 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Северо-Кавказский федеральный университет проводит в Душанбе мероприятия по продвижению русского языка, которые включают в себя курсы повышения квалификации для преподавателей-русистов, образовательные программы для начинающих, передает корреспондент РИА Новости.
Один из курсов "Русский как иностранный" проходит на базе Славянского культурно-просветительского центра Душанбе для детей беженцев из Афганистана, и эти занятия были организованы представительством Россотрудничества в Таджикистане совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом по просьбе афганской диаспоры и общественной организации "Камарбанд ва рох" ("Пояс и путь"). Ожидается, что языковые курсы помогут подросткам и молодым людям адаптироваться к жизни и обучению в школах и вузах Центральной Азии. Языковые курсы в Душанбе собрали более 70 афганцев, причем обучаться пришли люди от 8 до 60 лет. На языковые курсы приходят семьями.
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"Курсы призваны помочь людям адаптироваться, как в систему образования на русском языке в школах и вузах, так и уметь работать, общаться на русском языке", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.
По его словам, сейчас обучение проводится в очном формате, затем слушатели могут получать знания интерактивно через высокоскоростной интернет, который на площадку Славянского центра провела компания "Мегафон-Таджикистан", возможности площадки позволяют здесь проводить онлайн-мероприятия разных форматов и для разных аудиторий.
 
В миреТаджикистанДушанбеАфганистанФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Северо-Кавказский федеральный университетЦентральная АзияРусский язык в мире
 
 
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