https://ria.ru/20220521/koreya-1789899934.html

Южная Корея и США будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики

Южная Корея и США будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики - РИА Новости, 21.05.2022

Южная Корея и США будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что страны будут развивать сотрудничество в сфере ядерной... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:25

2022-05-21T13:25

2022-05-21T13:25

в мире

южная корея

юн сок ель

сша

джо байден

корейский полуостров

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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что страны будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики, трансляция пресс-конференции лидеров велась в Youtube правительственным южнокорейским каналом KTV."Для разработки передовых реакторов и малых модульных ядерных реакторов (SMR) и продвижения их экспорта индустрии гражданской ядерной (энергетики – ред.)... договорились сотрудничать", - заявил Юн Сок Ель.Как говорится в тексте совместного заявления президентов по итогам переговоров, США и Южная Корея признают важность энергетической безопасности, учитывая быстрый рост нестабильности на мировом энергетическом рынке в результате кризиса на Украине, а также привержены решению проблемы изменения климата.Лидеры будут работать над укреплением совместного сотрудничества в обеспечении безопасности цепочек энергетических поставок, включая ископаемое топливо и обогащенный уран. Страны будут стремиться к снижению зависимости от ископаемого топлива, признавая тот факт, что "подлинная энергетическая безопасность" означает быстрое внедрение экологически чистых энергетических технологий.Для укрепления сотрудничества на своих и зарубежных ядерных рынках Южная Корея и США будут использовать такие инструменты, как возобновление работы Двусторонней комиссии высокого уровня (HLBC), которая является консультативным органом по стратегическому сотрудничеству в ядерной энергетике, двусторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничеству в области экспорта и передачи ядерных технологий.Сообщается также, что США приветствуют решение Республики Корея присоединиться к возглавляемой американцами программе под названием "Основополагающая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов" (FIRST).Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.Южная Корея и США уже заявляли об укреплении сотрудничества в области ядерной энергетики на саммите между экс-президентом Мун Чжэ Ином и Байденом в мае прошлого года, но пока не добились конкретных результатов.

https://ria.ru/20220521/ucheniya-1789888355.html

https://ria.ru/20220521/bayden-1789884698.html

южная корея

сша

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, юн сок ель, сша, джо байден, корейский полуостров