https://ria.ru/20220521/koreya-1789899934.html
Южная Корея и США будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики
Южная Корея и США будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики - РИА Новости, 21.05.2022
Южная Корея и США будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что страны будут развивать сотрудничество в сфере ядерной... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:25
2022-05-21T13:25
2022-05-21T13:25
в мире
южная корея
юн сок ель
сша
джо байден
корейский полуостров
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что страны будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики, трансляция пресс-конференции лидеров велась в Youtube правительственным южнокорейским каналом KTV."Для разработки передовых реакторов и малых модульных ядерных реакторов (SMR) и продвижения их экспорта индустрии гражданской ядерной (энергетики – ред.)... договорились сотрудничать", - заявил Юн Сок Ель.Как говорится в тексте совместного заявления президентов по итогам переговоров, США и Южная Корея признают важность энергетической безопасности, учитывая быстрый рост нестабильности на мировом энергетическом рынке в результате кризиса на Украине, а также привержены решению проблемы изменения климата.Лидеры будут работать над укреплением совместного сотрудничества в обеспечении безопасности цепочек энергетических поставок, включая ископаемое топливо и обогащенный уран. Страны будут стремиться к снижению зависимости от ископаемого топлива, признавая тот факт, что "подлинная энергетическая безопасность" означает быстрое внедрение экологически чистых энергетических технологий.Для укрепления сотрудничества на своих и зарубежных ядерных рынках Южная Корея и США будут использовать такие инструменты, как возобновление работы Двусторонней комиссии высокого уровня (HLBC), которая является консультативным органом по стратегическому сотрудничеству в ядерной энергетике, двусторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничеству в области экспорта и передачи ядерных технологий.Сообщается также, что США приветствуют решение Республики Корея присоединиться к возглавляемой американцами программе под названием "Основополагающая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов" (FIRST).Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.Южная Корея и США уже заявляли об укреплении сотрудничества в области ядерной энергетики на саммите между экс-президентом Мун Чжэ Ином и Байденом в мае прошлого года, но пока не добились конкретных результатов.
https://ria.ru/20220521/ucheniya-1789888355.html
https://ria.ru/20220521/bayden-1789884698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, сша, джо байден, корейский полуостров
Южная Корея и США будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики
Юн Сок Ель: Сеул и Вашингтон будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики
СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что страны будут развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики, трансляция пресс-конференции лидеров велась в Youtube правительственным южнокорейским каналом KTV.
"Для разработки передовых реакторов и малых модульных ядерных реакторов (SMR) и продвижения их экспорта индустрии гражданской ядерной (энергетики – ред.)... договорились сотрудничать", - заявил Юн Сок Ель
.
Как говорится в тексте совместного заявления президентов по итогам переговоров, США
и Южная Корея
признают важность энергетической безопасности, учитывая быстрый рост нестабильности на мировом энергетическом рынке в результате кризиса на Украине
, а также привержены решению проблемы изменения климата.
Лидеры будут работать над укреплением совместного сотрудничества в обеспечении безопасности цепочек энергетических поставок, включая ископаемое топливо и обогащенный уран. Страны будут стремиться к снижению зависимости от ископаемого топлива, признавая тот факт, что "подлинная энергетическая безопасность" означает быстрое внедрение экологически чистых энергетических технологий.
Для укрепления сотрудничества на своих и зарубежных ядерных рынках Южная Корея и США будут использовать такие инструменты, как возобновление работы Двусторонней комиссии высокого уровня (HLBC), которая является консультативным органом по стратегическому сотрудничеству в ядерной энергетике, двусторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничеству в области экспорта и передачи ядерных технологий.
Сообщается также, что США приветствуют решение Республики Корея присоединиться к возглавляемой американцами программе под названием "Основополагающая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов" (FIRST).
Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию
.
Южная Корея и США уже заявляли об укреплении сотрудничества в области ядерной энергетики на саммите между экс-президентом Мун Чжэ Ином
и Байденом в мае прошлого года, но пока не добились конкретных результатов.