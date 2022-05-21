https://ria.ru/20220521/koreya-1789895144.html

Президент Южной Кореи заявил об участии страны в IPEF США

Президент Южной Кореи заявил об участии страны в IPEF США - РИА Новости, 21.05.2022

Президент Южной Кореи заявил об участии страны в IPEF США

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил об участии своей страны в "Индо-Тихоокеанской экономической... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T12:28

2022-05-21T12:28

2022-05-21T12:28

в мире

южная корея

юн сок ель

сша

китай

джо байден

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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил об участии своей страны в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF)" США, трансляция пресс-конференции лидеров двух стран велась на YouTube правительственным южнокорейским каналом KTV.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая.Юн Сок Ель отметил, что Индо-Тихоокеанский регион важен и для США, и для Южной Кореи, и что страна теперь будет ответственно и инициативно выполнять ту роль, которой ожидает от нее международное сообщество, и вносить свой вклад. По его словам, участие в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре" США является шагом к построению порядка в регионе, основанного на "правилах", который Южная Корея будет строить вместе с США."Первым шагом к этому является участие в "Индо-Тихоокеанской экономической системе", - заявил президент.Как отмечало агентство Ренхап, инициатива Байдена по созданию IPEF предназначена для обеспечения безопасных и устойчивых цепочек поставок и для установления правил цифровой экономики, инвестиций и т. д. По словам экспертов телеканала KTV, экономический альянс направлен против Китая, рассчитан на сдерживание его экономического развития, которое может угрожать геополитическому положению США в мире, и создается для давления на Пекин.Офис Юн Сок Еля заявлял, что Южная Корея может принять участие в саммите в Токио на следующей неделе, где Байден должен заявить об официальном запуске IPEF.

https://ria.ru/20220521/kndr-1789889158.html

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южная корея

сша

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, юн сок ель, сша, китай, джо байден