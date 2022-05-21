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Президент Южной Кореи заявил об участии страны в IPEF США - РИА Новости, 21.05.2022
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Президент Южной Кореи заявил об участии страны в IPEF США
Президент Южной Кореи заявил об участии страны в IPEF США - РИА Новости, 21.05.2022
Президент Южной Кореи заявил об участии страны в IPEF США
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил об участии своей страны в "Индо-Тихоокеанской экономической... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:28
2022-05-21T12:28
в мире
южная корея
юн сок ель
сша
китай
джо байден
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил об участии своей страны в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF)" США, трансляция пресс-конференции лидеров двух стран велась на YouTube правительственным южнокорейским каналом KTV.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая.Юн Сок Ель отметил, что Индо-Тихоокеанский регион важен и для США, и для Южной Кореи, и что страна теперь будет ответственно и инициативно выполнять ту роль, которой ожидает от нее международное сообщество, и вносить свой вклад. По его словам, участие в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре" США является шагом к построению порядка в регионе, основанного на "правилах", который Южная Корея будет строить вместе с США."Первым шагом к этому является участие в "Индо-Тихоокеанской экономической системе", - заявил президент.Как отмечало агентство Ренхап, инициатива Байдена по созданию IPEF предназначена для обеспечения безопасных и устойчивых цепочек поставок и для установления правил цифровой экономики, инвестиций и т. д. По словам экспертов телеканала KTV, экономический альянс направлен против Китая, рассчитан на сдерживание его экономического развития, которое может угрожать геополитическому положению США в мире, и создается для давления на Пекин.Офис Юн Сок Еля заявлял, что Южная Корея может принять участие в саммите в Токио на следующей неделе, где Байден должен заявить об официальном запуске IPEF.
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в мире, южная корея, юн сок ель, сша, китай, джо байден
12:28 21.05.2022
 
Президент Южной Кореи заявил об участии страны в IPEF США

В Южной Корее заявили об участии страны в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре" США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил об участии своей страны в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF)" США, трансляция пресс-конференции лидеров двух стран велась на YouTube правительственным южнокорейским каналом KTV.
Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая.
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Юн Сок Ель отметил, что Индо-Тихоокеанский регион важен и для США, и для Южной Кореи, и что страна теперь будет ответственно и инициативно выполнять ту роль, которой ожидает от нее международное сообщество, и вносить свой вклад. По его словам, участие в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре" США является шагом к построению порядка в регионе, основанного на "правилах", который Южная Корея будет строить вместе с США.
"Первым шагом к этому является участие в "Индо-Тихоокеанской экономической системе", - заявил президент.
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Как отмечало агентство Ренхап, инициатива Байдена по созданию IPEF предназначена для обеспечения безопасных и устойчивых цепочек поставок и для установления правил цифровой экономики, инвестиций и т. д. По словам экспертов телеканала KTV, экономический альянс направлен против Китая, рассчитан на сдерживание его экономического развития, которое может угрожать геополитическому положению США в мире, и создается для давления на Пекин.
Офис Юн Сок Еля заявлял, что Южная Корея может принять участие в саммите в Токио на следующей неделе, где Байден должен заявить об официальном запуске IPEF.
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльСШАКитайДжо Байден
 
 
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