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Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 21.05.2022
Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:28
2022-05-21T11:28
2022-05-21T11:28
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
корейский полуостров
сша
джо байден
юн сок ель
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит искренность и серьезный подход.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом этой страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне президента США, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию."Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен", - заявил Байден.Президенты Южной Кореи и США по итогам переговоров призывали КНДР вернуться к диалогу и действительной денуклеаризации, южнокорейский лидер отметил, что "дверь для диалога открыта".Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/bayden-1789777927.html
южная корея
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, кндр (северная корея), корейский полуостров, сша, джо байден, юн сок ель, япония
Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном, "если тот проявит искренность"