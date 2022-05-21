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Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 21.05.2022
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Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 21.05.2022
Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:28
2022-05-21T11:28
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
корейский полуостров
сша
джо байден
юн сок ель
япония
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит искренность и серьезный подход.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом этой страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне президента США, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию."Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен", - заявил Байден.Президенты Южной Кореи и США по итогам переговоров призывали КНДР вернуться к диалогу и действительной денуклеаризации, южнокорейский лидер отметил, что "дверь для диалога открыта".Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/bayden-1789777927.html
южная корея
кндр (северная корея)
корейский полуостров
сша
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в мире, южная корея, кндр (северная корея), корейский полуостров, сша, джо байден, юн сок ель, япония
11:28 21.05.2022
 
Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном

Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном, "если тот проявит искренность"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит искренность и серьезный подход.
Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом этой страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне президента США, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.
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"Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен", - заявил Байден.
Президенты Южной Кореи и США по итогам переговоров призывали КНДР вернуться к диалогу и действительной денуклеаризации, южнокорейский лидер отметил, что "дверь для диалога открыта".
Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
 
В миреЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Корейский полуостровСШАДжо БайденЮн Сок ЕльЯпония
 
 
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