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Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном

Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 21.05.2022

Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:28

2022-05-21T11:28

2022-05-21T11:28

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

корейский полуостров

сша

джо байден

юн сок ель

япония

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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит искренность и серьезный подход.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом этой страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне президента США, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию."Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен", - заявил Байден.Президенты Южной Кореи и США по итогам переговоров призывали КНДР вернуться к диалогу и действительной денуклеаризации, южнокорейский лидер отметил, что "дверь для диалога открыта".Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/bayden-1789777927.html

южная корея

кндр (северная корея)

корейский полуостров

сша

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, кндр (северная корея), корейский полуостров, сша, джо байден, юн сок ель, япония