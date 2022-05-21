https://ria.ru/20220521/kirbi-1789867352.html

Кирби назначили координатором совета нацбезопасности США по коммуникациям

Кирби назначили координатором совета нацбезопасности США по коммуникациям - РИА Новости, 21.05.2022

Кирби назначили координатором совета нацбезопасности США по коммуникациям

Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T02:51

2022-05-21T02:51

2022-05-21T03:09

в мире

сша

джо байден

джон кирби

пентагон

джейк салливан

карин жан-пьер

дженнифер псаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730703_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_8b065a5708d2e9a68091005dc284f2ef.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сообщил в пятницу Белый дом.Отмечается, что, в соответствии с новым статусом, Кирби будет подчиняться советнику президента США по национальной безопасности, коим сейчас является Джейк Салливан."Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме", — сказал Байден, чьи слова также распространила администрация.Он подчеркнул, что Кирби "понимает сложности внешней и оборонной политики государства", в связи с чем выразил уверенность в его возможностях "умело" излагать политику властей по вопросам национальной безопасности.Накануне ряд американских СМИ сообщил, что вскоре Кирби получит должность в Белом доме. Ожидалось, что Кирби займет пост высокопоставленного специалиста по связям с общественностью в области внешней политики и будет тесно связан с советом национальной безопасности США.Также издания писали, что в случае необходимости Кирби будет проводить брифинги вместо пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в свою очередь недавно сменила на этом посту Джен Псаки.

https://ria.ru/20220518/ssha-1789362612.html

https://ria.ru/20220520/antirekord-1789802000.html

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, джон кирби, пентагон, джейк салливан, карин жан-пьер, дженнифер псаки, вашингтон