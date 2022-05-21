02:51 21.05.2022 (обновлено: 03:09 21.05.2022)
Кирби назначили координатором совета нацбезопасности США по коммуникациям
Байден назначил Джона Кирби координатором совета нацбезопасности США по страткоммуникациям
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseБывший официальный представитель Пентагона, координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
Бывший официальный представитель Пентагона, координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сообщил в пятницу Белый дом.
"Сегодня президент Байден объявил, что Джон Кирби, который в настоящее время является помощником министра обороны США по связям с общественностью, становится новым координатором по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме. В этой роли Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США, а также выступать в качестве старшего представителя администрации по связанным с данной сферой вопросам, в том числе, при необходимости, с трибуны Белого дома", — следует из заявления американской администрации.
Отмечается, что, в соответствии с новым статусом, Кирби будет подчиняться советнику президента США по национальной безопасности, коим сейчас является Джейк Салливан.
"Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме", — сказал Байден, чьи слова также распространила администрация.
Он подчеркнул, что Кирби "понимает сложности внешней и оборонной политики государства", в связи с чем выразил уверенность в его возможностях "умело" излагать политику властей по вопросам национальной безопасности.
Накануне ряд американских СМИ сообщил, что вскоре Кирби получит должность в Белом доме. Ожидалось, что Кирби займет пост высокопоставленного специалиста по связям с общественностью в области внешней политики и будет тесно связан с советом национальной безопасности США.
Также издания писали, что в случае необходимости Кирби будет проводить брифинги вместо пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в свою очередь недавно сменила на этом посту Джен Псаки.
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