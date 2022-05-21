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Кирби назначили координатором совета нацбезопасности США по коммуникациям - РИА Новости, 21.05.2022
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Кирби назначили координатором совета нацбезопасности США по коммуникациям
Кирби назначили координатором совета нацбезопасности США по коммуникациям - РИА Новости, 21.05.2022
Кирби назначили координатором совета нацбезопасности США по коммуникациям
Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T02:51
2022-05-21T03:09
в мире
сша
джо байден
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сообщил в пятницу Белый дом.Отмечается, что, в соответствии с новым статусом, Кирби будет подчиняться советнику президента США по национальной безопасности, коим сейчас является Джейк Салливан."Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме", — сказал Байден, чьи слова также распространила администрация.Он подчеркнул, что Кирби "понимает сложности внешней и оборонной политики государства", в связи с чем выразил уверенность в его возможностях "умело" излагать политику властей по вопросам национальной безопасности.Накануне ряд американских СМИ сообщил, что вскоре Кирби получит должность в Белом доме. Ожидалось, что Кирби займет пост высокопоставленного специалиста по связям с общественностью в области внешней политики и будет тесно связан с советом национальной безопасности США.Также издания писали, что в случае необходимости Кирби будет проводить брифинги вместо пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в свою очередь недавно сменила на этом посту Джен Псаки.
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в мире, сша, джо байден, джон кирби, пентагон, джейк салливан, карин жан-пьер, дженнифер псаки, вашингтон
02:51 21.05.2022 (обновлено: 03:09 21.05.2022)
 
Кирби назначили координатором совета нацбезопасности США по коммуникациям

Байден назначил Джона Кирби координатором совета нацбезопасности США по страткоммуникациям

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseБывший официальный представитель Пентагона, координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
Бывший официальный представитель Пентагона, координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Бывший официальный представитель Пентагона, координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сообщил в пятницу Белый дом.

"Сегодня президент Байден объявил, что Джон Кирби, который в настоящее время является помощником министра обороны США по связям с общественностью, становится новым координатором по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме. В этой роли Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США, а также выступать в качестве старшего представителя администрации по связанным с данной сферой вопросам, в том числе, при необходимости, с трибуны Белого дома", — следует из заявления американской администрации.

Отмечается, что, в соответствии с новым статусом, Кирби будет подчиняться советнику президента США по национальной безопасности, коим сейчас является Джейк Салливан.
"Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме", — сказал Байден, чьи слова также распространила администрация.
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Он подчеркнул, что Кирби "понимает сложности внешней и оборонной политики государства", в связи с чем выразил уверенность в его возможностях "умело" излагать политику властей по вопросам национальной безопасности.
Накануне ряд американских СМИ сообщил, что вскоре Кирби получит должность в Белом доме. Ожидалось, что Кирби займет пост высокопоставленного специалиста по связям с общественностью в области внешней политики и будет тесно связан с советом национальной безопасности США.
Также издания писали, что в случае необходимости Кирби будет проводить брифинги вместо пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в свою очередь недавно сменила на этом посту Джен Псаки.
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В миреСШАДжо БайденДжон КирбиПентагонДжейк СалливанКарин Жан-ПьерДженнифер ПсакиВашингтон
 
 
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