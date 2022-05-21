https://ria.ru/20220521/kadyrov-1789861030.html

Кадыров заявил, что у сдавшихся в плен с "Азовстали" нет духа и идеи

Кадыров заявил, что у сдавшихся в плен с "Азовстали" нет духа и идеи - РИА Новости, 21.05.2022

Кадыров заявил, что у сдавшихся в плен с "Азовстали" нет духа и идеи

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у сдавшихся в плен украинских нацистов с завода "Азовсталь" нет духи и идеи. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T00:02

2022-05-21T00:02

2022-05-21T02:45

специальная военная операция на украине

россия

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мариуполь

рамзан кадыров

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у сдавшихся в плен украинских нацистов с завода "Азовсталь" нет духи и идеи.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода."Я очень много думал, почему столько одиозных шайтанов сбежали от наших бойцов. Мы практически загнали их в "Азовсталь". Почему они столько там находились, если они сдадутся? Почему они не погибли?" - сказал Кадыров в своем вечернем обращении в Telegram-канале.По его словам, погибло и получило ранения много обманутой неонацистами молодежи, а "они, не стесняясь, сложили и сдались"."У них нет духа, нет идеи, поэтому они и сдались", - сделал вывод глава Чечни.По его словам, "Россия никогда не позволит, чтобы кто-то выиграл у нее борьбу"."Мы пойдем на все, чтобы сделать то, что объявил президент", - отметил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, мариуполь, рамзан кадыров, азовсталь