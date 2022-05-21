Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали вертолеты Ка-52 "рабочей лошадкой" росавиации на Украине - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/ka-52-1789867955.html
В Совфеде назвали вертолеты Ка-52 "рабочей лошадкой" росавиации на Украине
В Совфеде назвали вертолеты Ка-52 "рабочей лошадкой" росавиации на Украине - РИА Новости, 21.05.2022
В Совфеде назвали вертолеты Ка-52 "рабочей лошадкой" росавиации на Украине
Боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в спецоперации на Украине раскрыли весь свой потенциал и стали основной "рабочей лошадкой" ударной силы российской армейской... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T03:14
2022-05-21T03:18
безопасность
александр михеев
рособоронэкспорт
ка-52 "аллигатор"
армия
владимир кожин
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787835326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a141644818e513702e918e68f48956d1.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в спецоперации на Украине раскрыли весь свой потенциал и стали основной "рабочей лошадкой" ударной силы российской армейской авиации, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин в рамках выставки HeliRussia 2022.По его словам, российские сухопутные части и подразделения действуют успешно в том числе благодаря качеству вертолетной техники. Армейская авиация осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение, решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы."Без вертолетов не происходит ни одна операция, ни малейшее продвижение", — подчеркнул собеседник агентства.Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил журналистам на HeliRussia 2022, что Ка-52 занимают ведущее место в группировке армейской авиации. Это лидеры тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов, пояснил он.По оценке Михеева, высокая эффективность Ка-52 достигается сочетанием высоких значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты.
https://ria.ru/20220512/ucheniya-1788027063.html
https://ria.ru/20220520/armiya-1789685363.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787835326_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_db96d1cc26460bad94e3448d906a8eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, александр михеев, рособоронэкспорт, ка-52 "аллигатор", армия, владимир кожин, москва, россия
03:14 21.05.2022 (обновлено: 03:18 21.05.2022)
 
В Совфеде назвали вертолеты Ка-52 "рабочей лошадкой" росавиации на Украине

Сенатор Кожин: вертолеты Ка-52 стали "рабочей лошадкой" ударной силы операции на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении
Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в спецоперации на Украине раскрыли весь свой потенциал и стали основной "рабочей лошадкой" ударной силы российской армейской авиации, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин в рамках выставки HeliRussia 2022.

"Если сравнивать масштабы, локализацию, отдельные специфические особенности театров военных действий в Сирии, где вертолет успешно уже применялся, и в спецоперации сейчас — тогда не всегда требовались та мощь, те боевые характеристики, что есть в Ка-52. Сейчас Ка-52 раскрыл весь свой потенциал — это самая настоящая "рабочая лошадка" российской ударной силы", — сказал Кожин.

По его словам, российские сухопутные части и подразделения действуют успешно в том числе благодаря качеству вертолетной техники. Армейская авиация осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение, решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.
"Без вертолетов не происходит ни одна операция, ни малейшее продвижение", — подчеркнул собеседник агентства.
Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 02:58
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника
Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил журналистам на HeliRussia 2022, что Ка-52 занимают ведущее место в группировке армейской авиации. Это лидеры тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов, пояснил он.
По оценке Михеева, высокая эффективность Ка-52 достигается сочетанием высоких значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты.
Военнослужащие ВС России на учениях - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 12:21
В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ
 
БезопасностьАлександр МихеевРособоронэкспортКа-52 "Аллигатор"АрмияВладимир КожинМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала