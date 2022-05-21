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Пушилин: среди пленных с "Азовстали", предварительно, есть иностранцы

Пушилин: среди пленных с "Азовстали", предварительно, есть иностранцы - РИА Новости, 21.05.2022

Пушилин: среди пленных с "Азовстали", предварительно, есть иностранцы

По предварительным данным, среди сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали" есть иностранцы, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T22:57

2022-05-21T22:57

2022-05-21T23:46

специальная военная операция на украине

россия

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денис пушилин

азовсталь

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. По предварительным данным, среди сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали" есть иностранцы, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По предварительной информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, то есть это после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично", - заявил он в эфире "Соловьев Live".Он не исключил, что на заводе еще могут укрываться украинские военные, но, если они там есть, тщательная проверка это выявит.Накануне Минобороны России сообщило, что территория "Азовстали" полностью освобождена от националистов. Всего, по данным военного ведомства, с понедельника, 16 мая, сдались 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и военных ВСУ, которые около месяца были заблокированы на территории завода. В ведомстве также сообщили, что командира нацистов для его же безопасности вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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