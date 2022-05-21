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Пушилин: среди пленных с "Азовстали", предварительно, есть иностранцы - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/inostrantsy-1789967071.html
Пушилин: среди пленных с "Азовстали", предварительно, есть иностранцы
Пушилин: среди пленных с "Азовстали", предварительно, есть иностранцы - РИА Новости, 21.05.2022
Пушилин: среди пленных с "Азовстали", предварительно, есть иностранцы
По предварительным данным, среди сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали" есть иностранцы, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T22:57
2022-05-21T23:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
денис пушилин
азовсталь
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. По предварительным данным, среди сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали" есть иностранцы, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По предварительной информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, то есть это после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично", - заявил он в эфире "Соловьев Live".Он не исключил, что на заводе еще могут укрываться украинские военные, но, если они там есть, тщательная проверка это выявит.Накануне Минобороны России сообщило, что территория "Азовстали" полностью освобождена от националистов. Всего, по данным военного ведомства, с понедельника, 16 мая, сдались 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и военных ВСУ, которые около месяца были заблокированы на территории завода. В ведомстве также сообщили, что командира нацистов для его же безопасности вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.
россия
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россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, денис пушилин, азовсталь, мариуполь
22:57 21.05.2022 (обновлено: 23:46 21.05.2022)
 
Пушилин: среди пленных с "Азовстали", предварительно, есть иностранцы

Глава ДНР Пушилин заявил, что среди пленных с "Азовстали", предварительно, есть иностранцы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками выезжает с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. По предварительным данным, среди сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали" есть иностранцы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"По предварительной информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, то есть это после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично", - заявил он в эфире "Соловьев Live".
Он не исключил, что на заводе еще могут укрываться украинские военные, но, если они там есть, тщательная проверка это выявит.
Накануне Минобороны России сообщило, что территория "Азовстали" полностью освобождена от националистов. Всего, по данным военного ведомства, с понедельника, 16 мая, сдались 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и военных ВСУ, которые около месяца были заблокированы на территории завода. В ведомстве также сообщили, что командира нацистов для его же безопасности вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.
Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов привезли в следственный изолятор в Еленовке
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
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