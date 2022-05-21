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Сдавшийся командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали" - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/inostrantsy-1789871203.html
Сдавшийся командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали"
Сдавшийся командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали" - РИА Новости, 21.05.2022
Сдавшийся командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали"
Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — "Волына"), сдавшийся в плен с мариупольского комбината... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T06:50
2022-05-21T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
азовсталь
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — "Волына"), сдавшийся в плен с мариупольского комбината "Азовсталь", сообщил, что на заводе в рядах украинских войск были иностранцы.В распоряжении РИА Новости есть видео с ним после сдачи в плен. "В составе подразделений Вооруженных сил Украины есть иностранцы", — признался он.Волынский также заявил, что у него нет информации о высокопоставленных лицах и кураторах среди них.Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении территории "Азовстали" и переходе под контроль Вооруженных сил России подземных сооружений предприятия, в которых прятались боевики. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в России возбуждены уголовные дела, создали после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Кроме того, в феврале этого года в СК заявили, что получили неопровержимые доказательства совершения боевиками "Азова" и "Правого сектора"* жестоких преступлений против мирных граждан Донбасса.Уже во время российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев", в частности пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались мирными жителями как живым щитом.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия
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"Мне о таких неизвестно" – пленный комбриг о кураторах-иностранцах на "Азовстали"
Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — "Волына"), сдавшийся в плен с мариупольского комбината "Азовсталь", сообщил, что на заводе в рядах украинских войск были иностранцы.
2022-05-21T06:50
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Пленный комбриг Волынский: "На территории завода морпехов больше нет"
Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной "Волына") подтвердил сдачу в плен боевиков, укрывавшихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, азовсталь
06:50 21.05.2022 (обновлено: 11:41 21.05.2022)
 
Сдавшийся командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали"

Сдавшийся в плен командир бригады ВСУ Волынский рассказал про иностранцев на "Азовстали"

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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — "Волына"), сдавшийся в плен с мариупольского комбината "Азовсталь", сообщил, что на заводе в рядах украинских войск были иностранцы.
В распоряжении РИА Новости есть видео с ним после сдачи в плен.
"В составе подразделений Вооруженных сил Украины есть иностранцы", — признался он.
Волынский также заявил, что у него нет информации о высокопоставленных лицах и кураторах среди них.
"Мне о таких неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции", — добавил он.
Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении территории "Азовстали" и переходе под контроль Вооруженных сил России подземных сооружений предприятия, в которых прятались боевики. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.
Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в России возбуждены уголовные дела, создали после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран.
"Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 08:00
Стены, "колючка" и прожекторы: куда отправили пленных с "Азовстали"
Кроме того, в феврале этого года в СК заявили, что получили неопровержимые доказательства совершения боевиками "Азова" и "Правого сектора"* жестоких преступлений против мирных граждан Донбасса.
Уже во время российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев", в частности пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались мирными жителями как живым щитом.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов привезли в следственный изолятор в Еленовке
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаАзовсталь
 
 
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