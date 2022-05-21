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Сдавшийся командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали"

Сдавшийся командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали" - РИА Новости, 21.05.2022

Сдавшийся командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали"

Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — "Волына"), сдавшийся в плен с мариупольского комбината... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T06:50

2022-05-21T06:50

2022-05-21T11:41

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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — "Волына"), сдавшийся в плен с мариупольского комбината "Азовсталь", сообщил, что на заводе в рядах украинских войск были иностранцы.В распоряжении РИА Новости есть видео с ним после сдачи в плен. "В составе подразделений Вооруженных сил Украины есть иностранцы", — признался он.Волынский также заявил, что у него нет информации о высокопоставленных лицах и кураторах среди них.Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении территории "Азовстали" и переходе под контроль Вооруженных сил России подземных сооружений предприятия, в которых прятались боевики. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в России возбуждены уголовные дела, создали после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Кроме того, в феврале этого года в СК заявили, что получили неопровержимые доказательства совершения боевиками "Азова" и "Правого сектора"* жестоких преступлений против мирных граждан Донбасса.Уже во время российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев", в частности пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались мирными жителями как живым щитом.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html

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"Мне о таких неизвестно" – пленный комбриг о кураторах-иностранцах на "Азовстали" Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — "Волына"), сдавшийся в плен с мариупольского комбината "Азовсталь", сообщил, что на заводе в рядах украинских войск были иностранцы. 2022-05-21T06:50 true PT0M32S

Пленный комбриг Волынский: "На территории завода морпехов больше нет" Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной "Волына") подтвердил сдачу в плен боевиков, укрывавшихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 2022-05-21T06:50 true PT0M32S

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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, азовсталь