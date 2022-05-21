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FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России - РИА Новости, 21.05.2022
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FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России - РИА Новости, 21.05.2022
FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
Наибольший рост потребительских цен в ЕС наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T04:23
2022-05-21T06:28
экономика
россия
европа
в мире
эстония
латвия
литва
болгария
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Наибольший рост потребительских цен в ЕС наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial Times.Авторы публикации отметили, что с двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов Евросоюза. Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19 процентов. В Литве этот показатель достиг 16,8 процента, в Болгарии — 14,4 процента, в Чехии — 14,2 процента, в Румынии — 13,8 процента, в Латвии — 13 процентов, в Польше — 12,4 процента.Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители."Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда", — пишет FT.При этом наибольший уровень инфляции в Европе наблюдается в Турции на уровне 70 процентов из-за обвала курса лиры.Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220514/inflyatsiya-1788599092.html
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экономика, россия, европа, в мире, эстония, латвия, литва, болгария, румыния, украина, турция, евросоюз, чехия, польша
04:23 21.05.2022 (обновлено: 06:28 21.05.2022)
 
FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России

FT: Эстония, Литва и Болгария лидируют по росту инфляции в ЕС из-за зависимости от России

CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Таллин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Наибольший рост потребительских цен в ЕС наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial Times.
Авторы публикации отметили, что с двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов Евросоюза. Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19 процентов. В Литве этот показатель достиг 16,8 процента, в Болгарии — 14,4 процента, в Чехии — 14,2 процента, в Румынии — 13,8 процента, в Латвии — 13 процентов, в Польше — 12,4 процента.
"Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни", — говорится в статье.
Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители.
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"Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда", — пишет FT.
При этом наибольший уровень инфляции в Европе наблюдается в Турции на уровне 70 процентов из-за обвала курса лиры.
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Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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