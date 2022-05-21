https://ria.ru/20220521/inflyatsiya-1789868757.html

FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России

FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России - РИА Новости, 21.05.2022

FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России

Наибольший рост потребительских цен в ЕС наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T04:23

2022-05-21T04:23

2022-05-21T06:28

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Наибольший рост потребительских цен в ЕС наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial Times.Авторы публикации отметили, что с двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов Евросоюза. Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19 процентов. В Литве этот показатель достиг 16,8 процента, в Болгарии — 14,4 процента, в Чехии — 14,2 процента, в Румынии — 13,8 процента, в Латвии — 13 процентов, в Польше — 12,4 процента.Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители."Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда", — пишет FT.При этом наибольший уровень инфляции в Европе наблюдается в Турции на уровне 70 процентов из-за обвала курса лиры.Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220514/inflyatsiya-1788599092.html

https://ria.ru/20220420/energonositeli-1784589316.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789728303.html

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экономика, россия, европа, в мире, эстония, латвия, литва, болгария, румыния, украина, турция, евросоюз, чехия, польша