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В Греции остались недовольны планом ЕС по отказу от российских ресурсов

В Греции остались недовольны планом ЕС по отказу от российских ресурсов - РИА Новости, 21.05.2022

В Греции остались недовольны планом ЕС по отказу от российских ресурсов

Жители Греции, опрошенные РИА Новости, заявили, что недовольны последним энергетическим планом Евросоюза, направленным на отказ от российских ресурсов. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:11

2022-05-21T09:11

2022-05-21T10:42

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ИРАКЛИОН (Греция), 21 мая — РИА Новости. Жители Греции, опрошенные РИА Новости, заявили, что недовольны последним энергетическим планом Евросоюза, направленным на отказ от российских ресурсов."Мне это не нравится, я думаю, что своими решениями они каждый день делают нашу жизнь хуже. В Брюсселе не знают, как тяжело обычному европейцу справляться со всеми этими скачками цен на продукты питания и энергоносители. У меня самого трое детей, и я снимаю квартиру. Я едва могу покрыть потребности в конце месяца", — сказал Манолис, 52-летний водитель автобуса.Он назвал высокие цены на бензин самой большой проблемой, с которой сталкивается в повседневной жизни, заявив, что из-за них стоимость проезда в автобусах выросла на 30-40% за последние три-четыре месяца."С дизельным топливом, доходящим до двух евро за литр, мне уже невыгодно работать. Увеличение стоимости топлива, к сожалению, перекладывается на пассажиров, как это происходит почти с каждым продуктом или услугой в последнее время", — пожаловался Манолис.Он без особого оптимизма смотрит в будущее, ожидая, что высокие цены на топливо либо не позволят самолетам летать, либо заставят туроператоров брать с клиентов в два или три раза больше денег за путевки, тем самым разрушая надежды на рекордный туристический сезон этим летом.Никос, 34-летний юрист и политолог, отметил, что ЕС в последние годы под разными предлогами активно пытался реализовать "зеленую повестку дня"."Для перехода такой организации, как ЕС, с таким числом государств-членов на зеленую энергетику могут потребоваться годы планирования и, возможно, десятилетия выполнения для эффективного перехода", — сказал Никос, добавив, что, по его мнению, "REpowerEU постигнет та же участь, что и многие инициативы ЕС по переходу на зеленую энергию; о ней постепенно забудут".На вопрос, что должен сделать Евросоюз для достижения энергетической безопасности и борьбы с высокими ценами, Никос ответил, что он должен следовать геополитическим соображениям и приблизиться к ближайшему региону с большими запасами ископаемого топлива, которым в случае Европы является Россия."ЕС должен смотреть на ситуацию реалистично. С геополитической точки зрения сверхдержава не может поддерживать этот статус, если она зависима энергетически", — подчеркнул Никос.Это мнение поддержала Элени, 38-летний микробиолог, которая считает, что ЕС должен продолжать получать энергию из России и переходить на зеленую энергию в будущем."Я не думаю, что сейчас подходящий момент для таких решений. Уже столько проблем, и я думаю, что сейчас неподходящее время для такого плана", — заявила Элени.Ваггелис, 34-летний шеф-повар, назвал эту инициативу "еще одной ошибкой, которую совершает ЕС", объяснив, что это может разрушить его отрасль, поскольку люди могут предпочесть не обедать вне дома, чтобы сэкономить деньги на бензине."ЕС ничего не должен был делать, просто продолжать получать энергию от того, от кого они уже получают, — от России, а также пытаться удерживать цены на энергоносители на низком уровне, чтобы мы наконец работали после COVID-19 и вели нормальную повседневную жизнь. Европейцы не могут больше терпеть все те чрезвычайные условия, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, сначала пандемия, а теперь этот энергетический кризис, нам нужно отдохнуть от всего этого", — заключил он.План Европейской комиссии REPowerEU, направленный на скорейший отказ от закупки энергоресурсов из России, предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее представила соответствующие предложения ЕК.По ее словам, Евросоюз повысит свою цель по энергоэффективности на 2030 год с 9% до 13%, а также будет инвестировать значительные средства в возобновляемые источники энергии. ЕС намерен выделить на эту инициативу 300 миллиардов евро (315,4 миллиарда долларов).ЕС также опубликовал заявление о REPowerEU, в котором раскрываются планы по введению "краткосрочных поведенческих изменений", которые могут сократить спрос на газ и нефть на 5% за счет призыва европейских стран принять ряд конкретных мер, направленных на домохозяйства и промышленность.

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Екатерина Зайцева

в мире, греция, евросоюз, еврокомиссия, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен