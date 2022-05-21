Глава Минздрава Мурашко посетил полевой госпиталь в приграничной зоне Белгородской области
Села Безымено и Солохи на этой неделе подверглись атакам со стороны Украины.
Села Безымено и Солохи на этой неделе подверглись атакам со стороны Украины.
Село Солохи уже обстреливали 11 мая, тогда один человек погиб и семь пострадали.
Село Солохи уже обстреливали 11 мая, тогда один человек погиб и семь пострадали.
На сей раз пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.
На сей раз пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.
В селе повреждены шесть домов, легковой автомобиль и линия электропередачи.
На фото — осколок боеприпаса, найденный после обстрела.
В селе повреждены шесть домов, легковой автомобиль и линия электропередачи.
На фото — осколок боеприпаса, найденный после обстрела.
Собака, раненная в результате обстрела села Солохи.
Собака, раненная в результате обстрела села Солохи.
В Безымено повреждено четыре дома. Один человек получил легкое ранение, ему оказали необходимую помощь.
В Безымено повреждено четыре дома. Один человек получил легкое ранение, ему оказали необходимую помощь.
"Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся", — говорит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся", — говорит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Следователи документируют факты обстрелов российских приграничных населенных пунктов.
Следователи документируют факты обстрелов российских приграничных населенных пунктов.
Причастных к противоправным действиям обещают привлечь к уголовной ответственности.
Причастных к противоправным действиям обещают привлечь к уголовной ответственности.
Села Безымено и Солохи на этой неделе подверглись атакам со стороны Украины.
Село Солохи уже обстреливали 11 мая, тогда один человек погиб и семь пострадали.
На сей раз пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.
В селе повреждены шесть домов, легковой автомобиль и линия электропередачи.
На фото — осколок боеприпаса, найденный после обстрела.
Собака, раненная в результате обстрела села Солохи.
В Безымено повреждено четыре дома. Один человек получил легкое ранение, ему оказали необходимую помощь.
"Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся", — говорит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Следователи документируют факты обстрелов российских приграничных населенных пунктов.
Причастных к противоправным действиям обещают привлечь к уголовной ответственности.