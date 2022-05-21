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Мурашко посетил полевой госпиталь в приграничной зоне Белгородской области

Мурашко посетил полевой госпиталь в приграничной зоне Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2022

Мурашко посетил полевой госпиталь в приграничной зоне Белгородской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетили полевой госпиталь Федерального центра медицины катастроф... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:47

2022-05-21T16:47

2022-05-21T16:47

здоровье - общество

общество

украина

белгородская область

михаил мурашко

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетили полевой госпиталь Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, развёрнутый в приграничной зоне Белгородской области, передаёт корреспондент РИА Новости.В центре проводится первичная диагностика, оказывается экстренная медицинская помощь, проводится маршрутизация пациентов, прибывших с территории Украины, в другие лечебные учреждения.В центре работает мультидисциплинарная бригада специалистов, он оснащён всем необходимым оборудованием, обеспечен медикаментами.

украина

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, украина, белгородская область, михаил мурашко, вячеслав гладков