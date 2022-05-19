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Выбитые стекла и снаряд на грядке: обстрелы сел в Белгородской области - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/obstrel-1789414040.html
Выбитые стекла и снаряд на грядке: обстрелы сел в Белгородской области
Выбитые стекла и снаряд на грядке: обстрелы сел в Белгородской области - РИА Новости, 19.05.2022
Выбитые стекла и снаряд на грядке: обстрелы сел в Белгородской области
Приграничные белгородские села Белгородской области не раз подвергались обстрелам с украинской стороны, за время спецоперации пострадало более 280 домов... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:33
2022-05-19T14:26
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специальная военная операция на украине
белгородская область
обстрелы
ситуация в днр и лнр
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Приграничные белгородские села Белгородской области не раз подвергались обстрелам с украинской стороны, за время спецоперации пострадало более 280 домов. Разрушенные постройки и осколки снарядов, которые мирные жители находят на своих участках, — в фотоленте Ria.ru.
белгородская область
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РИА Новости
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фото, фото, белгородская область, обстрелы, ситуация в днр и лнр
13:33 19.05.2022 (обновлено: 14:26 19.05.2022)
 

Выбитые стекла и снаряд на грядке: обстрелы сел в Белгородской области

Читать ria.ru в
Приграничные белгородские села Белгородской области не раз подвергались обстрелам с украинской стороны, за время спецоперации пострадало более 280 домов. Разрушенные постройки и осколки снарядов, которые мирные жители находят на своих участках, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Села Безымено и Солохи на этой неделе подверглись атакам со стороны Украины.

Дом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
1 из 10

Села Безымено и Солохи на этой неделе подверглись атакам со стороны Украины.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Село Солохи уже обстреливали 11 мая, тогда один человек погиб и семь пострадали.

Снаряд, попавший на участок жителя села Солохи в Белгородской области
2 из 10

Село Солохи уже обстреливали 11 мая, тогда один человек погиб и семь пострадали.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

На сей раз пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.

Место падения осколков снаряда в селе Солохи в Белгородской области
3 из 10

На сей раз пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

В селе повреждены шесть домов, легковой автомобиль и линия электропередачи.

На фото — осколок боеприпаса, найденный после обстрела.

Осколок боеприпаса, найденный после обстрела в селе Солохи в Белгородской области
4 из 10

В селе повреждены шесть домов, легковой автомобиль и линия электропередачи.

На фото — осколок боеприпаса, найденный после обстрела.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Собака, раненная в результате обстрела села Солохи.

Собака, раненная после обстрела села Солохи в Белгородской области
5 из 10

Собака, раненная в результате обстрела села Солохи.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Воронка от снаряда в селе Солохи.

Воронка от снаряда в селе Солохи в Белгородской области, подвергшемся обстрелу со стороны Украины
6 из 10

Воронка от снаряда в селе Солохи.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

В Безымено повреждено четыре дома. Один человек получил легкое ранение, ему оказали необходимую помощь.

Дом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
7 из 10

В Безымено повреждено четыре дома. Один человек получил легкое ранение, ему оказали необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

"Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся", — говорит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дорожный указатель села Безымено в Белгородской области, подвергшегося обстрелу со стороны украинских военных
8 из 10

"Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся", — говорит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Следователи документируют факты обстрелов российских приграничных населенных пунктов.

Собранные после обстрела осколки снаряда на улице в селе Солохи в Белгородской области
9 из 10

Следователи документируют факты обстрелов российских приграничных населенных пунктов.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Причастных к противоправным действиям обещают привлечь к уголовной ответственности.

Дом с поврежденной крышей в селе Солохи в Белгородской области
10 из 10

Причастных к противоправным действиям обещают привлечь к уголовной ответственности.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Специальная военная операция на УкраинеФотоБелгородская областьобстрелыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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