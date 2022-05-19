https://ria.ru/20220519/obstrel-1789414040.html

Выбитые стекла и снаряд на грядке: обстрелы сел в Белгородской области

Выбитые стекла и снаряд на грядке: обстрелы сел в Белгородской области - РИА Новости, 19.05.2022

Выбитые стекла и снаряд на грядке: обстрелы сел в Белгородской области

Приграничные белгородские села Белгородской области не раз подвергались обстрелам с украинской стороны, за время спецоперации пострадало более 280 домов... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:33

2022-05-19T13:33

2022-05-19T14:26

фото

специальная военная операция на украине

белгородская область

обстрелы

ситуация в днр и лнр

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Приграничные белгородские села Белгородской области не раз подвергались обстрелам с украинской стороны, за время спецоперации пострадало более 280 домов. Разрушенные постройки и осколки снарядов, которые мирные жители находят на своих участках, — в фотоленте Ria.ru.

белгородская область

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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