https://ria.ru/20220521/festival-1789772583.html
В Москве открывается фестиваль "Черешневый лес"
В Москве открывается фестиваль "Черешневый лес" - РИА Новости, 21.05.2022
В Москве открывается фестиваль "Черешневый лес"
В Москве стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T07:01
2022-05-21T07:01
2022-05-21T07:01
культура
новости культуры
bosco di ciliegi
концертный зал имени п.и. чайковского
уильям шекспир
борис эйфман
искусство
черешневый лес (фестиваль)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Москве стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", сообщает пресс-служба мероприятия. Смотр начнется с иммерсивного спектакля "Сны Каштанки", по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова. Он пройдет в Московском государственном академическом детском театре имени Н.И. Сац. На 27 мая запланирована традиционная посадка черешневых саженцев друзьями Bosco di Ciliegi. В этом году к ней присоединится благотворительный фонд "Галчонок", учредителем которого является актриса Юлия Пересиль. Деревья посадят возле нового Центра социальной реабилитации "под Крылом".На книжном фестивале "Красная площадь" 6 июня пройдет презентация серии книг, среди которых "Венера Виллендорфская" Аркадия Ипполитова, российского искусствоведа, куратора и знатока итальянского искусства. Также будет представлен сборник очерков, статей и рассказов Бориса Зайцева "Италия". В Концертном зале имени П.И. Чайковского 8 июня прозвучат "Симфонические шедевры. Скрябин, Прокофьев, Рахманинов". Пианист Вадим Руденко и Большой симфонический оркестр под руководством Владимира Федосеева исполнят "Мечты" Скрябина, Концерт №1 Рахманинова и сюиту Прокофьева из музыкального балета "Ромео и Джульетта".В обновленном театре на Бронной 21, 22, 30 июня пройдет премьера спектакля Эдгара Закаряна "Гамлет" по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссер представит свой взгляд на знаменитую трагедию.Выставка Нателлы Тоидзе "Свет Цвета" откроется 24 июня в ГУМ-Red-Line. "В своих произведениях ей удается передать не только природу, но и состояние чисто живописными средствами – сочетанием цветовых пятен, их расположением, ритмом, композицией", — описывается творчество художницы в программе смотра. В Большом театре 26-28 июля — Московская премьера постановки "Чайка. Балетная история" Бориса Эйфмана. Народный артист Российской Федерации и Санкт-Петербургский государственный академический театр балета впервые представят в столице хореографическую интерпретацию пьесы Антона Павловича Чехова. "Она перенесет зрителей в мир за кулисами сцены и в репетиционный зал. В балете переплетаются личные драмы с муками творчества, соперничество на сцене и поиск новых танцевальных форм, крушение личных надежд и осознание невозможности реализовать свой потенциал", — говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20220518/muzei-1789187718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, bosco di ciliegi, концертный зал имени п.и. чайковского, уильям шекспир, борис эйфман, искусство, черешневый лес (фестиваль), выставки, музыка, театр, знаменитости, звезды
В Москве открывается фестиваль "Черешневый лес"
В Москве стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес"
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Москве стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", сообщает пресс-служба мероприятия.
Смотр начнется с иммерсивного спектакля "Сны Каштанки", по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова. Он пройдет в Московском государственном академическом детском театре имени Н.И. Сац.
На 27 мая запланирована традиционная посадка черешневых саженцев друзьями Bosco di Ciliegi. В этом году к ней присоединится благотворительный фонд "Галчонок", учредителем которого является актриса Юлия Пересиль. Деревья посадят возле нового Центра социальной реабилитации "под Крылом".
На книжном фестивале "Красная площадь" 6 июня пройдет презентация серии книг, среди которых "Венера Виллендорфская" Аркадия Ипполитова, российского искусствоведа, куратора и знатока итальянского искусства. Также будет представлен сборник очерков, статей и рассказов Бориса Зайцева "Италия".
В Концертном зале имени П.И. Чайковского 8 июня прозвучат "Симфонические шедевры. Скрябин, Прокофьев, Рахманинов". Пианист Вадим Руденко и Большой симфонический оркестр под руководством Владимира Федосеева исполнят "Мечты" Скрябина, Концерт №1 Рахманинова и сюиту Прокофьева из музыкального балета "Ромео и Джульетта".
В обновленном театре на Бронной 21, 22, 30 июня пройдет премьера спектакля Эдгара Закаряна "Гамлет" по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссер представит свой взгляд на знаменитую трагедию.
Выставка Нателлы Тоидзе "Свет Цвета" откроется 24 июня в ГУМ-Red-Line. "В своих произведениях ей удается передать не только природу, но и состояние чисто живописными средствами – сочетанием цветовых пятен, их расположением, ритмом, композицией", — описывается
творчество художницы в программе смотра.
В Большом театре 26-28 июля — Московская премьера постановки "Чайка. Балетная история" Бориса Эйфмана. Народный артист Российской Федерации и Санкт-Петербургский государственный академический театр балета впервые представят в столице хореографическую интерпретацию пьесы Антона Павловича Чехова.
"Она перенесет зрителей в мир за кулисами сцены и в репетиционный зал. В балете переплетаются личные драмы с муками творчества, соперничество на сцене и поиск новых танцевальных форм, крушение личных надежд и осознание невозможности реализовать свой потенциал", — говорится в пресс-релизе.