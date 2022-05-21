09:59 21.05.2022 (обновлено: 10:28 21.05.2022)
В ДНР назвали число погибших мирных жителей за 94 дня эскалации
Представительство ДНР: за 94 дня эскалации в ДНР погиб 121 мирный житель
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)
Сотрудник совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) . Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Сто двадцать один мирный житель, в том числе четверо детей, погибли, 549 человек, среди которых 44 ребенка, получили ранения за 94 дня эскалации со стороны украинских войск в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 94 дня эскалации погиб 121 мирный житель, в том числе четверо детей. Ранения различной степени тяжести получили 549 мирных жителей, в том числе 44 ребенка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что за этот период было зафиксировано 3084 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2807.
Всего противником выпущено 29 140 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4650 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.