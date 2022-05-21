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Страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, заявил МИД - РИА Новости, 21.05.2022
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Страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, заявил МИД
Страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, заявил МИД - РИА Новости, 21.05.2022
Страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, заявил МИД
Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T00:02
2022-05-21T00:02
в мире
йенс столтенберг
молдавия
россия
украина
нато
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ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph.По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России."Я бы хотела видеть Молдавию оснащенной по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы ведем с нашими союзниками", - сказала Трасс.Она добавила, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы убедиться, что оборона не только Украины, но и Молдавии соответствует "стандартам НАТО" для предотвращения любого будущего нападения. Если план будет принят, члены НАТО предоставят Молдавии современное вооружение, заменив им технику советских времен, и обучат солдат тому, как им пользоваться.На этой неделе правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС). Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Вячеслав Добында заявил в ходе обсуждения законопроекта, что предложенная инициатива противоречит национальным интересам и может изолировать страну на международном уровне.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают ранее проведенные в стране соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце 2020 года выступал против нахождения российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, так как этим Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии. Москва отвергла обвинения НАТО, заявив, что воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях.Находящаяся в ПМР оперативная группа российских войск (ОГРВ) - преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20220520/moldaviya-1789737484.html
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в мире, йенс столтенберг, молдавия, россия, украина, нато
00:02 21.05.2022
 
Страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, заявил МИД

МИД Британии: страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph.
По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России.
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"Я бы хотела видеть Молдавию оснащенной по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы ведем с нашими союзниками", - сказала Трасс.
Она добавила, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы убедиться, что оборона не только Украины, но и Молдавии соответствует "стандартам НАТО" для предотвращения любого будущего нападения. Если план будет принят, члены НАТО предоставят Молдавии современное вооружение, заменив им технику советских времен, и обучат солдат тому, как им пользоваться.
На этой неделе правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС). Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Вячеслав Добында заявил в ходе обсуждения законопроекта, что предложенная инициатива противоречит национальным интересам и может изолировать страну на международном уровне.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают ранее проведенные в стране соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце 2020 года выступал против нахождения российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, так как этим Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии. Москва отвергла обвинения НАТО, заявив, что воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях.
Находящаяся в ПМР оперативная группа российских войск (ОГРВ) - преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
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