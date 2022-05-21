https://ria.ru/20220521/bayden-1789884698.html

Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден

Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден - РИА Новости, 21.05.2022

Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден

Президент США Джо Байден на переговорах с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что союз двух стран основывается на "взаимных жертвах", передает агентство... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:37

2022-05-21T10:37

2022-05-21T10:37

в мире

южная корея

сша

корейский полуостров

кндр (северная корея)

юн сок ель

япония

джо байден

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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на переговорах с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что союз двух стран основывается на "взаимных жертвах", передает агентство Ренхап."Союз между двумя нашими странами строится на взаимных жертвах… Сегодня наше сотрудничество необходимо и для всего мира", - заявил Байден.Он отметил, что американо-южнокорейский альянс основывается на сотрудничестве ради построения свободного Индо-Тихоокеанского региона, сдерживания КНДР и недопущения изменения границ при помощи военной силы.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.

https://ria.ru/20220520/okhrana-1789819474.html

южная корея

сша

корейский полуостров

кндр (северная корея)

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, сша, корейский полуостров, кндр (северная корея), юн сок ель, япония, джо байден