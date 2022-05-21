https://ria.ru/20220521/bayden-1789884698.html
Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден
Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден - РИА Новости, 21.05.2022
Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден
Президент США Джо Байден на переговорах с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что союз двух стран основывается на "взаимных жертвах", передает агентство... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:37
2022-05-21T10:37
2022-05-21T10:37
в мире
южная корея
сша
корейский полуостров
кндр (северная корея)
юн сок ель
япония
джо байден
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на переговорах с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что союз двух стран основывается на "взаимных жертвах", передает агентство Ренхап."Союз между двумя нашими странами строится на взаимных жертвах… Сегодня наше сотрудничество необходимо и для всего мира", - заявил Байден.Он отметил, что американо-южнокорейский альянс основывается на сотрудничестве ради построения свободного Индо-Тихоокеанского региона, сдерживания КНДР и недопущения изменения границ при помощи военной силы.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.
https://ria.ru/20220520/okhrana-1789819474.html
южная корея
сша
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, корейский полуостров, кндр (северная корея), юн сок ель, япония, джо байден
Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден
Байден заявил Юн Сок Елю, что союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах