Рейтинг@Mail.ru
Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/bayden-1789884698.html
Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден
Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден - РИА Новости, 21.05.2022
Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден
Президент США Джо Байден на переговорах с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что союз двух стран основывается на "взаимных жертвах", передает агентство... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:37
2022-05-21T10:37
в мире
южная корея
сша
корейский полуостров
кндр (северная корея)
юн сок ель
япония
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789581103_0:0:2105:1184_1920x0_80_0_0_9d749c31959383644c746e4d4df002d6.jpg
СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на переговорах с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что союз двух стран основывается на "взаимных жертвах", передает агентство Ренхап."Союз между двумя нашими странами строится на взаимных жертвах… Сегодня наше сотрудничество необходимо и для всего мира", - заявил Байден.Он отметил, что американо-южнокорейский альянс основывается на сотрудничестве ради построения свободного Индо-Тихоокеанского региона, сдерживания КНДР и недопущения изменения границ при помощи военной силы.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.
https://ria.ru/20220520/okhrana-1789819474.html
южная корея
сша
корейский полуостров
кндр (северная корея)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789581103_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_a1a3bde04580c77653b7c9f5de9e12cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, сша, корейский полуостров, кндр (северная корея), юн сок ель, япония, джо байден
10:37 21.05.2022
 
Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден

Байден заявил Юн Сок Елю, что союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на переговорах с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что союз двух стран основывается на "взаимных жертвах", передает агентство Ренхап.
"Союз между двумя нашими странами строится на взаимных жертвах… Сегодня наше сотрудничество необходимо и для всего мира", - заявил Байден.
Агенты Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 19:02
В Южной Корее охранники Байдена поссорились с местным таксистом
Он отметил, что американо-южнокорейский альянс основывается на сотрудничестве ради построения свободного Индо-Тихоокеанского региона, сдерживания КНДР и недопущения изменения границ при помощи военной силы.
Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.
 
В миреЮжная КореяСШАКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)Юн Сок ЕльЯпонияДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала