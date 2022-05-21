https://ria.ru/20220521/avtovaz-1789969056.html
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 21.05.2022
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит "АвтоВАЗ", сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:28
2022-05-21T23:28
2022-05-21T23:28
политика
санкт-петербург
самарская область
россия
автоваз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789740534_0:120:2550:1554_1920x0_80_0_0_1dc21f43c9473b647785330df5ddc880.jpg
САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит "АвтоВАЗ", сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Ранее источник РИА Новости в транспортной сфере сообщал, что Соколов уходит с должности вице-губернатора Петербурга и может быть назначен главой "АвтоВАЗа"."Решения принимали на высшем уровне, и консультации проходили не один день, в том числе со мной. Решение принято. Максим Юрьевич Соколов - человек с колоссальным управленческим опытом, в том числе в правительстве РФ, возглавит "АвтоВАЗ", и я приветствую это решение", - сказал Азаров.Глава региона добавил, что много лет знаком с Соколовым, который не раз был в Самарской области."Мы общались на протяжении всех этих лет в различных должностях и статусах, и всегда сохраняли добрые и человеческие отношения. Наше рабочее взаимодействие было конструктивным. Поэтому я уверенно могу сказать, что взаимодействие с региональной властью "АвтоВАЗа" выйдет на новый уровень… Уверен, что, объединив усилия с Максимом Юрьевичем, управленческой командой "АвтоВАЗа" и, самое главное, с трудовым коллективом предприятия, мы сможем преодолеть все сложности и добиться наилучших результатов уже в ближайшем будущем", - заявил Азаров.
https://ria.ru/20220517/renault-1789103864.html
https://ria.ru/20220516/proizvodstvo-1788834181.html
санкт-петербург
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789740534_193:0:2550:1768_1920x0_80_0_0_4898aa6a1977e80a57f00b0e68fb4f4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, самарская область, россия, автоваз
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"
Самарский губернатор: вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"