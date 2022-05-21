https://ria.ru/20220521/avtovaz-1789969056.html

Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"

Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 21.05.2022

Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит "АвтоВАЗ", сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T23:28

2022-05-21T23:28

2022-05-21T23:28

политика

санкт-петербург

самарская область

россия

автоваз

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САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит "АвтоВАЗ", сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Ранее источник РИА Новости в транспортной сфере сообщал, что Соколов уходит с должности вице-губернатора Петербурга и может быть назначен главой "АвтоВАЗа"."Решения принимали на высшем уровне, и консультации проходили не один день, в том числе со мной. Решение принято. Максим Юрьевич Соколов - человек с колоссальным управленческим опытом, в том числе в правительстве РФ, возглавит "АвтоВАЗ", и я приветствую это решение", - сказал Азаров.Глава региона добавил, что много лет знаком с Соколовым, который не раз был в Самарской области."Мы общались на протяжении всех этих лет в различных должностях и статусах, и всегда сохраняли добрые и человеческие отношения. Наше рабочее взаимодействие было конструктивным. Поэтому я уверенно могу сказать, что взаимодействие с региональной властью "АвтоВАЗа" выйдет на новый уровень… Уверен, что, объединив усилия с Максимом Юрьевичем, управленческой командой "АвтоВАЗа" и, самое главное, с трудовым коллективом предприятия, мы сможем преодолеть все сложности и добиться наилучших результатов уже в ближайшем будущем", - заявил Азаров.

https://ria.ru/20220517/renault-1789103864.html

https://ria.ru/20220516/proizvodstvo-1788834181.html

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политика, санкт-петербург, самарская область, россия, автоваз