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Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 21.05.2022
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Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 21.05.2022
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит "АвтоВАЗ", сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:28
2022-05-21T23:28
политика
санкт-петербург
самарская область
россия
автоваз
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САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит "АвтоВАЗ", сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Ранее источник РИА Новости в транспортной сфере сообщал, что Соколов уходит с должности вице-губернатора Петербурга и может быть назначен главой "АвтоВАЗа"."Решения принимали на высшем уровне, и консультации проходили не один день, в том числе со мной. Решение принято. Максим Юрьевич Соколов - человек с колоссальным управленческим опытом, в том числе в правительстве РФ, возглавит "АвтоВАЗ", и я приветствую это решение", - сказал Азаров.Глава региона добавил, что много лет знаком с Соколовым, который не раз был в Самарской области."Мы общались на протяжении всех этих лет в различных должностях и статусах, и всегда сохраняли добрые и человеческие отношения. Наше рабочее взаимодействие было конструктивным. Поэтому я уверенно могу сказать, что взаимодействие с региональной властью "АвтоВАЗа" выйдет на новый уровень… Уверен, что, объединив усилия с Максимом Юрьевичем, управленческой командой "АвтоВАЗа" и, самое главное, с трудовым коллективом предприятия, мы сможем преодолеть все сложности и добиться наилучших результатов уже в ближайшем будущем", - заявил Азаров.
https://ria.ru/20220517/renault-1789103864.html
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политика, санкт-петербург, самарская область, россия, автоваз
23:28 21.05.2022
 
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"

Самарский губернатор: вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМаксим Соколов
Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Максим Соколов. Архивное фото
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САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит "АвтоВАЗ", сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Ранее источник РИА Новости в транспортной сфере сообщал, что Соколов уходит с должности вице-губернатора Петербурга и может быть назначен главой "АвтоВАЗа".
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"Решения принимали на высшем уровне, и консультации проходили не один день, в том числе со мной. Решение принято. Максим Юрьевич Соколов - человек с колоссальным управленческим опытом, в том числе в правительстве РФ, возглавит "АвтоВАЗ", и я приветствую это решение", - сказал Азаров.
Глава региона добавил, что много лет знаком с Соколовым, который не раз был в Самарской области.
"Мы общались на протяжении всех этих лет в различных должностях и статусах, и всегда сохраняли добрые и человеческие отношения. Наше рабочее взаимодействие было конструктивным. Поэтому я уверенно могу сказать, что взаимодействие с региональной властью "АвтоВАЗа" выйдет на новый уровень… Уверен, что, объединив усилия с Максимом Юрьевичем, управленческой командой "АвтоВАЗа" и, самое главное, с трудовым коллективом предприятия, мы сможем преодолеть все сложности и добиться наилучших результатов уже в ближайшем будущем", - заявил Азаров.
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