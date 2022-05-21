Миранчук с "Аталантой" не сыграет в еврокубках в следующем сезоне

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Аталанта" проиграла "Эмполи" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, забитым мячом отметился Лео Штулац (79-я минута). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук остался в запасе. Всего в прошедшем сезоне он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

В другом матче дня "Лацио" сыграл дома вничью с "Вероной" (3:3). "Фиорентина" на своем поле обыграла "Ювентус" (2:0).

По итогам субботних матчей в Италии определились все участники еврокубков. На групповом этапе Лиги чемпионов сыграют "Милан", "Интер", "Наполи" и "Ювентус". Пятое и шестое места, которые гарантируют выход в групповой этап Лиги Европы, заняли "Лацио" и "Рома" соответственно. Ставшая седьмой "Фиорентина", игроком которой является российский форвард Александр Кокорин, сыграет в следующем сезоне в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.