Рейтинг@Mail.ru
Миранчук с "Аталантой" не сыграет в еврокубках в следующем сезоне - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:58 21.05.2022 (обновлено: 16:27 21.05.2026)
Миранчук с "Аталантой" не сыграет в еврокубках в следующем сезоне

"Аталанта" уступила "Эмполи" и потеряла шансы на выход в еврокубки

© AFP 2024 / MIGUEL MEDINAНападающий "Аталанты" Дуван Сапата
Нападающий Аталанты Дуван Сапата - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AFP 2024 / MIGUEL MEDINA
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Аталанта" проиграла "Эмполи" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Бергамо завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, забитым мячом отметился Лео Штулац (79-я минута). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук остался в запасе. Всего в прошедшем сезоне он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.
В другом матче дня "Лацио" сыграл дома вничью с "Вероной" (3:3). "Фиорентина" на своем поле обыграла "Ювентус" (2:0).
По итогам субботних матчей в Италии определились все участники еврокубков. На групповом этапе Лиги чемпионов сыграют "Милан", "Интер", "Наполи" и "Ювентус". Пятое и шестое места, которые гарантируют выход в групповой этап Лиги Европы, заняли "Лацио" и "Рома" соответственно. Ставшая седьмой "Фиорентина", игроком которой является российский форвард Александр Кокорин, сыграет в следующем сезоне в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.
"Аталанта" отстала от "Фиорентины" на 3 очка и расположилась на восьмой строчке, команда впервые с сезона-2016/17 не сыграет в еврокубках.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
"ПСЖ" разгромил "Мец" в матче Лиги 1, Мбаппе оформил хет-трик
21 мая 2022, 23:56
 
ФутболАталантаСерия А (чемпионат Италии по футболу)ЭмполиАлексей Миранчук
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    3-й период
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ланс
    Ницца
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала