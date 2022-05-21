https://ria.ru/20220521/armeniya-1789955023.html

В Армении заявили о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

В Армении заявили о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 21.05.2022

В Армении заявили о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:08

2022-05-21T21:08

2022-05-21T21:08

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана.Отмечается, что военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.В результате ответных действий азербайджанские подразделения прекратили огонь, заявили в минобороны.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220519/delimitatsiya-1789546288.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах