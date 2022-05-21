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В Армении заявили о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 21.05.2022
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В Армении заявили о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
В Армении заявили о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 21.05.2022
В Армении заявили о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
Минобороны Армении сообщило о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:08
2022-05-21T21:08
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана.Отмечается, что военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.В результате ответных действий азербайджанские подразделения прекратили огонь, заявили в минобороны.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах
21:08 21.05.2022
 
В Армении заявили о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

Минобороны Армении заявило о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана.
"Двадцать первого мая примерно в 14:05 (13:05 мск ) азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским боевым позициям, дислоцированным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. В результате лёгкое огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, рядовой службы Гор Гюлсарян", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.
В результате ответных действий азербайджанские подразделения прекратили огонь, заявили в минобороны.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 17:46
МИД Армении: Ереван не отказывался от встречи с Баку по делимитации границ
 
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