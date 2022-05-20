https://ria.ru/20220520/vertolety-1789732434.html
"Рособоронэкспорт" заявил об успешном применении вертолетов в спецоперации
"Рособоронэкспорт" заявил об успешном применении вертолетов в спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
"Рособоронэкспорт" заявил об успешном применении вертолетов в спецоперации
Российские вертолеты, в особенности Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ, с успехом применяются Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции на Украине, сообщил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:33
2022-05-20T14:33
2022-05-20T14:33
специальная военная операция на украине
украина
ка-52 "аллигатор"
ми-8амтш-ва
ми-171ш
в мире
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские вертолеты, в особенности Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ, с успехом применяются Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции на Украине, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia."Мы внимательно отслеживаем применение нашей боевой техники в ходе специальной военной операции на Украине. С успехом применяются российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (в экспортном варианте эта машина называется Ми-171Ш)", - сказал Михеев.Он отметил, что боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 занимают в группировке армейской авиации ведущее место. Они являются лидерами тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов."Высокая эффективность вертолетов Ка-52 достигается сочетанием высоких значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты", - рассказал Михеев.
https://ria.ru/20220513/ka-52-1788273213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ка-52 "аллигатор", ми-8амтш-ва, ми-171ш, в мире, рособоронэкспорт
"Рособоронэкспорт" заявил об успешном применении вертолетов в спецоперации
Глава "Рособоронэкспорта" Михеев отметил успешное применение Ка-52 и Ми-28Н в спецоперации
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские вертолеты, в особенности Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ, с успехом применяются Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции на Украине, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia.
"Мы внимательно отслеживаем применение нашей боевой техники в ходе специальной военной операции на Украине
. С успехом применяются российские военные вертолеты Ка-52
, Ми-28Н и Ми-8АМТШ
(в экспортном варианте эта машина называется Ми-171Ш
)", - сказал Михеев.
Он отметил, что боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 занимают в группировке армейской авиации ведущее место. Они являются лидерами тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов.
"Высокая эффективность вертолетов Ка-52 достигается сочетанием высоких значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты", - рассказал Михеев.