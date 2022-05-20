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"Рособоронэкспорт" заявил об успешном применении вертолетов в спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/vertolety-1789732434.html
"Рособоронэкспорт" заявил об успешном применении вертолетов в спецоперации
"Рособоронэкспорт" заявил об успешном применении вертолетов в спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
"Рособоронэкспорт" заявил об успешном применении вертолетов в спецоперации
Российские вертолеты, в особенности Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ, с успехом применяются Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции на Украине, сообщил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:33
2022-05-20T14:33
специальная военная операция на украине
украина
ка-52 "аллигатор"
ми-8амтш-ва
ми-171ш
в мире
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские вертолеты, в особенности Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ, с успехом применяются Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции на Украине, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia."Мы внимательно отслеживаем применение нашей боевой техники в ходе специальной военной операции на Украине. С успехом применяются российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (в экспортном варианте эта машина называется Ми-171Ш)", - сказал Михеев.Он отметил, что боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 занимают в группировке армейской авиации ведущее место. Они являются лидерами тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов."Высокая эффективность вертолетов Ка-52 достигается сочетанием высоких значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты", - рассказал Михеев.
https://ria.ru/20220513/ka-52-1788273213.html
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украина, ка-52 "аллигатор", ми-8амтш-ва, ми-171ш, в мире, рособоронэкспорт
14:33 20.05.2022
 
"Рособоронэкспорт" заявил об успешном применении вертолетов в спецоперации

Глава "Рособоронэкспорта" Михеев отметил успешное применение Ка-52 и Ми-28Н в спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские вертолеты, в особенности Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ, с успехом применяются Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции на Украине, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia.
"Мы внимательно отслеживаем применение нашей боевой техники в ходе специальной военной операции на Украине. С успехом применяются российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (в экспортном варианте эта машина называется Ми-171Ш)", - сказал Михеев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2022
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Он отметил, что боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 занимают в группировке армейской авиации ведущее место. Они являются лидерами тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов.
"Высокая эффективность вертолетов Ка-52 достигается сочетанием высоких значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты", - рассказал Михеев.
Боевая работа вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКа-52 "Аллигатор"Ми-8АМТШ-ВАМи-171ШВ миреРособоронэкспорт
 
 
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