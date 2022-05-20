https://ria.ru/20220520/ukraina-1789685744.html

Шойгу: Киев выдает кратковременные успехи в военных действиях за крупные

Шойгу: Киев выдает кратковременные успехи в военных действиях за крупные - РИА Новости, 20.05.2022

Шойгу: Киев выдает кратковременные успехи в военных действиях за крупные

Киевский режим, терпя неудачи в ходе военных действий, пытается в отдельных районах добиться хотя бы кратковременных успехов, чтобы представить их как крупные,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:24

2022-05-20T12:24

2022-05-20T12:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

вооруженные силы украины

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Киевский режим, терпя неудачи в ходе военных действий, пытается в отдельных районах добиться хотя бы кратковременных успехов, чтобы представить их как крупные, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, сергей шойгу