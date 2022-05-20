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Шойгу: Киев выдает кратковременные успехи в военных действиях за крупные - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789685744.html
Шойгу: Киев выдает кратковременные успехи в военных действиях за крупные
Шойгу: Киев выдает кратковременные успехи в военных действиях за крупные - РИА Новости, 20.05.2022
Шойгу: Киев выдает кратковременные успехи в военных действиях за крупные
Киевский режим, терпя неудачи в ходе военных действий, пытается в отдельных районах добиться хотя бы кратковременных успехов, чтобы представить их как крупные,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:24
2022-05-20T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Киевский режим, терпя неудачи в ходе военных действий, пытается в отдельных районах добиться хотя бы кратковременных успехов, чтобы представить их как крупные, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, сергей шойгу
12:24 20.05.2022
 
Шойгу: Киев выдает кратковременные успехи в военных действиях за крупные

Шойгу: терпя поражение на "земле", Киев стремится достичь кратковременных успехов

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный на блокпосту
Украинский военный на блокпосту - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный на блокпосту. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Киевский режим, терпя неудачи в ходе военных действий, пытается в отдельных районах добиться хотя бы кратковременных успехов, чтобы представить их как крупные, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии Минобороны РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныСергей Шойгу
 
 
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