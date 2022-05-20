https://ria.ru/20220520/ukraina-1789684491.html

Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу

Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.05.2022

Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу

Более 1,377 миллиона мирных жителей эвакуированы в Россию из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины с начала специальной военной... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:18

2022-05-20T12:18

2022-05-20T12:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 1,377 миллиона мирных жителей эвакуированы в Россию из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины с начала специальной военной операции, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу."Отмечу, что российские Вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры. С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек. Хочу поблагодарить личный состав за профессионализм, мужество и героизм при решении задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал министр на Коллегии Минобороны России в пятницу.

https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, сергей шойгу, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр