https://ria.ru/20220520/ukraina-1789684491.html
Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу
Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.05.2022
Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу
Более 1,377 миллиона мирных жителей эвакуированы в Россию из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины с начала специальной военной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:18
2022-05-20T12:18
2022-05-20T12:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 1,377 миллиона мирных жителей эвакуированы в Россию из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины с начала специальной военной операции, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу."Отмечу, что российские Вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры. С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек. Хочу поблагодарить личный состав за профессионализм, мужество и героизм при решении задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал министр на Коллегии Минобороны России в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, сергей шойгу, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр
Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу
Шойгу: с начала операции с Украины и из Донбасса эвакуировали более 1,377 миллиона человек