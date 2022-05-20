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Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789684491.html
Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу
Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.05.2022
Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу
Более 1,377 миллиона мирных жителей эвакуированы в Россию из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины с начала специальной военной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:18
2022-05-20T12:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 1,377 миллиона мирных жителей эвакуированы в Россию из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины с начала специальной военной операции, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу."Отмечу, что российские Вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры. С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек. Хочу поблагодарить личный состав за профессионализм, мужество и героизм при решении задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал министр на Коллегии Минобороны России в пятницу.
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безопасность, россия, украина, сергей шойгу, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр
12:18 20.05.2022
 
Россия стремится не допустить гибели мирных жителей Украины, заявил Шойгу

Шойгу: с начала операции с Украины и из Донбасса эвакуировали более 1,377 миллиона человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 1,377 миллиона мирных жителей эвакуированы в Россию из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины с начала специальной военной операции, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Отмечу, что российские Вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры. С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек. Хочу поблагодарить личный состав за профессионализм, мужество и героизм при решении задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал министр на Коллегии Минобороны России в пятницу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСергей ШойгуЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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