Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные используют жителей городов как живой щит, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789683224.html
Украинские военные используют жителей городов как живой щит, заявил Шойгу
Украинские военные используют жителей городов как живой щит, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.05.2022
Украинские военные используют жителей городов как живой щит, заявил Шойгу
Украинские военные, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов местных жителей, используют их как живой щит, заявил министр обороны РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:15
2022-05-20T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778624615_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_89aaf7173d3ad1cea2c9055c400d8ab4.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские военные, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов местных жителей, используют их как живой щит, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вооруженные Силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/donbass-1789682928.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778624615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_289351ab6f26b0d5389344528ef0fe65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, украина, донбасс
12:15 20.05.2022
 
Украинские военные используют жителей городов как живой щит, заявил Шойгу

Шойгу: ВСУ для задержания российских войск используют жителей городов как живой щит

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с беженцами на выезде из Мариуполя
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские военные, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов местных жителей, используют их как живой щит, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вооруженные Силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии Минобороны РФ.
Разминирование территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 12:13Специальная военная операция на Украине
Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала