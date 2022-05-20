https://ria.ru/20220520/ukraina-1789683224.html

Украинские военные используют жителей городов как живой щит, заявил Шойгу

Украинские военные используют жителей городов как живой щит, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.05.2022

Украинские военные используют жителей городов как живой щит, заявил Шойгу

Украинские военные, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов местных жителей, используют их как живой щит, заявил министр обороны РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:15

2022-05-20T12:15

2022-05-20T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

украина

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские военные, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов местных жителей, используют их как живой щит, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вооруженные Силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/donbass-1789682928.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, украина, донбасс