https://ria.ru/20220520/sud-1789643733.html

Протокол на Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге

Протокол на Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге - РИА Новости, 20.05.2022

Протокол на Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге

Советский районный суд Уфы передал в суд Петербурга административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ против лидера рок-группы ДДТ Юрия... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:44

2022-05-20T08:44

2022-05-20T08:44

россия

происшествия

республика башкортостан

уфа

санкт-петербург

юрий шевчук

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УФА, 20 мая – РИА Новости. Советский районный суд Уфы передал в суд Петербурга административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, составленный после его концерта, сообщили в РИА Новости в суде.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичном дискредитации использования Вооруженных сил РФ. В Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован."Суд определил административное дело в отношении Шевчука, привлекаемого к административной ответственности, передать на рассмотрение в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга", - сообщили РИА Новости в Советском суде Уфы. Собеседник агентства пояснил, что решение принято по ходатайству музыканта.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".

https://ria.ru/20220519/shevchuk-1789443866.html

россия

республика башкортостан

уфа

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика башкортостан, уфа, санкт-петербург, юрий шевчук