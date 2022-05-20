Протокол на Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге
Протокол на лидера группы ДДТ Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук. Архивное фото
УФА, 20 мая – РИА Новости. Советский районный суд Уфы передал в суд Петербурга административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, составленный после его концерта, сообщили в РИА Новости в суде.
Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичном дискредитации использования Вооруженных сил РФ. В Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован.
"Суд определил административное дело в отношении Шевчука, привлекаемого к административной ответственности, передать на рассмотрение в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга", - сообщили РИА Новости в Советском суде Уфы. Собеседник агентства пояснил, что решение принято по ходатайству музыканта.
Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".