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Протокол на Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге - РИА Новости, 20.05.2022
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Протокол на Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге
Протокол на Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге - РИА Новости, 20.05.2022
Протокол на Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге
Советский районный суд Уфы передал в суд Петербурга административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ против лидера рок-группы ДДТ Юрия... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:44
2022-05-20T08:44
россия
происшествия
республика башкортостан
уфа
санкт-петербург
юрий шевчук
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Советский районный суд Уфы передал в суд Петербурга административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, составленный после его концерта, сообщили в РИА Новости в суде.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичном дискредитации использования Вооруженных сил РФ. В Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован."Суд определил административное дело в отношении Шевчука, привлекаемого к административной ответственности, передать на рассмотрение в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга", - сообщили РИА Новости в Советском суде Уфы. Собеседник агентства пояснил, что решение принято по ходатайству музыканта.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".
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россия
республика башкортостан
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россия, происшествия, республика башкортостан, уфа, санкт-петербург, юрий шевчук
08:44 20.05.2022
 
Протокол на Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге

Протокол на лидера группы ДДТ Шевчука о дискредитации ВС России рассмотрят в Петербурге

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСолист группы ДДТ Юрий Шевчук
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Солист группы ДДТ Юрий Шевчук. Архивное фото
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Советский районный суд Уфы передал в суд Петербурга административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, составленный после его концерта, сообщили в РИА Новости в суде.
Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичном дискредитации использования Вооруженных сил РФ. В Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 13:08Шоубиз
На Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе
"Суд определил административное дело в отношении Шевчука, привлекаемого к административной ответственности, передать на рассмотрение в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга", - сообщили РИА Новости в Советском суде Уфы. Собеседник агентства пояснил, что решение принято по ходатайству музыканта.
Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".
 
РоссияПроисшествияРеспублика БашкортостанУфаСанкт-ПетербургЮрий Шевчук
 
 
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