https://ria.ru/20220520/ssha-1789853137.html

США планируют держать сто тысяч военных в Европе, сообщили СМИ

США планируют держать сто тысяч военных в Европе, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2022

США планируют держать сто тысяч военных в Европе, сообщили СМИ

США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится, передает телеканал... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:36

2022-05-20T22:36

2022-05-20T22:36

йенс столтенберг

нато

финляндия

швеция

россия

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_340df72a874cb1ad3b8d14de86e5d7ad.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится, передает телеканал CNN со ссылкой на "многочисленных" американских чиновников.Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 с 60 тысяч после начала российской операции на Украине, потребовавшей коллективных мер для усиления "восточного фланга" североатлантического альянса."США, как ожидается, сохранят 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, на обозримую перспективу, если Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членами НАТО", - сообщил CNN.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция, в свою очередь, ранее заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО Швеции и Финляндии из-за их подходов к курдской проблеме.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220520/nato-1789646476.html

финляндия

швеция

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

йенс столтенберг, нато, финляндия, швеция, россия, сша, украина, в мире