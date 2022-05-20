США планируют держать сто тысяч военных в Европе, сообщили СМИ
CNN: США планируют сохранить численность войск в Европе на уровне ста тысяч человек
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие в Польше. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится, передает телеканал CNN со ссылкой на "многочисленных" американских чиновников.
Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 с 60 тысяч после начала российской операции на Украине, потребовавшей коллективных мер для усиления "восточного фланга" североатлантического альянса.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция, в свою очередь, ранее заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО Швеции и Финляндии из-за их подходов к курдской проблеме.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.