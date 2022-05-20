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США планируют держать сто тысяч военных в Европе, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2022
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США планируют держать сто тысяч военных в Европе, сообщили СМИ
США планируют держать сто тысяч военных в Европе, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2022
США планируют держать сто тысяч военных в Европе, сообщили СМИ
США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится, передает телеканал... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T22:36
2022-05-20T22:36
йенс столтенберг
нато
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сша
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится, передает телеканал CNN со ссылкой на "многочисленных" американских чиновников.Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 с 60 тысяч после начала российской операции на Украине, потребовавшей коллективных мер для усиления "восточного фланга" североатлантического альянса."США, как ожидается, сохранят 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, на обозримую перспективу, если Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членами НАТО", - сообщил CNN.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция, в свою очередь, ранее заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО Швеции и Финляндии из-за их подходов к курдской проблеме.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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йенс столтенберг, нато, финляндия, швеция, россия, сша, украина, в мире
22:36 20.05.2022
 
США планируют держать сто тысяч военных в Европе, сообщили СМИ

CNN: США планируют сохранить численность войск в Европе на уровне ста тысяч человек

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие в Польше
Американские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие в Польше. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится, передает телеканал CNN со ссылкой на "многочисленных" американских чиновников.
Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 с 60 тысяч после начала российской операции на Украине, потребовавшей коллективных мер для усиления "восточного фланга" североатлантического альянса.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
"США, как ожидается, сохранят 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, на обозримую перспективу, если Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членами НАТО", - сообщил CNN.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция, в свою очередь, ранее заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО Швеции и Финляндии из-за их подходов к курдской проблеме.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 09:11
Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО
 
Йенс СтолтенбергНАТОФинляндияШвецияРоссияСШАУкраинаВ мире
 
 
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