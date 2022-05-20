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Совет глав правительств СНГ

Совет глав правительств СНГ - РИА Новости, 20.05.2022

Совет глав правительств СНГ

Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T05:01

2022-05-20T05:01

2022-05-20T05:01

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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. В состав Совета входят премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.Совет глав правительств Содружества решает вопросы:– реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;– реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;– принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;– развития систем транспорта, связи, энергетических систем;– сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;– разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;– создания органов Содружества в рамках его компетенции;– назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;– финансового обеспечения деятельности органов Содружества;– сотрудничества в вопросах социальной политики;– контроля за деятельностью органов СНГ;– делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ. Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.Последнее заседание Совета глав правительств СНГ прошло 12 ноября 2021 года в формате видеоконференции под председательством премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.Приоритетное внимание руководители правительств уделили актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств.Обсуждались темы наращивания транспортно-транзитного потенциала стран СНГ, системного и последовательного совершенствования совместной транспортной политики, повышения качества и доступности инфраструктуры, инновационного сотрудничества, создания нового технологического уклада и развития цифровой экономики.Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 20 мая 2022 года. Оно пройдет в формате видеоконференции под председательством премьер-министра Казахстана. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, снг, роман головченко, мгер григорян, алихан смаилов, украина, киргизия, казахстан, россия, азербайджан, армения, белоруссия, молдавия