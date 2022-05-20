https://ria.ru/20220520/sovet-1789175588.html
Совет глав правительств СНГ
Совет глав правительств СНГ - РИА Новости, 20.05.2022
Совет глав правительств СНГ
Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T05:01
2022-05-20T05:01
2022-05-20T05:01
справки
снг
роман головченко
мгер григорян
алихан смаилов
украина
киргизия
казахстан
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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. В состав Совета входят премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.Совет глав правительств Содружества решает вопросы:– реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;– реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;– принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;– развития систем транспорта, связи, энергетических систем;– сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;– разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;– создания органов Содружества в рамках его компетенции;– назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;– финансового обеспечения деятельности органов Содружества;– сотрудничества в вопросах социальной политики;– контроля за деятельностью органов СНГ;– делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ. Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.Последнее заседание Совета глав правительств СНГ прошло 12 ноября 2021 года в формате видеоконференции под председательством премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.Приоритетное внимание руководители правительств уделили актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств.Обсуждались темы наращивания транспортно-транзитного потенциала стран СНГ, системного и последовательного совершенствования совместной транспортной политики, повышения качества и доступности инфраструктуры, инновационного сотрудничества, создания нового технологического уклада и развития цифровой экономики.Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 20 мая 2022 года. Оно пройдет в формате видеоконференции под председательством премьер-министра Казахстана. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
украина
киргизия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, снг, роман головченко, мгер григорян, алихан смаилов, украина, киргизия, казахстан, россия, азербайджан, армения, белоруссия, молдавия
Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество
органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.
В состав Совета входят
премьер-министр Азербайджана
Али Асадов, вице-премьер Армении Мгер Григорян
, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
, председатель кабинета министров Киргизии
– руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица
, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
, премьер-министр Таджикистана
Кохир Расулзода, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
.
Украина с 2014 года фактически не участвует
в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.
Совет глав правительств Содружества решает вопросы
:
– реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;
– реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;
– принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;
– развития систем транспорта, связи, энергетических систем;
– сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;
– разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;
– создания органов Содружества в рамках его компетенции;
– назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;
– финансового обеспечения деятельности органов Содружества;
– сотрудничества в вопросах социальной политики;
– контроля за деятельностью органов СНГ
;
– делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ.
Совет глав правительств собирается
на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.
Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.
Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.
Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.
Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.
Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.
Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.
Последнее заседание Совета глав правительств СНГ прошло 12 ноября 2021 года
в формате видеоконференции под председательством премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.
Приоритетное внимание руководители правительств уделили актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств.
Обсуждались темы наращивания транспортно-транзитного потенциала стран СНГ, системного и последовательного совершенствования совместной транспортной политики, повышения качества и доступности инфраструктуры, инновационного сотрудничества, создания нового технологического уклада и развития цифровой экономики.
Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 20 мая 2022 года
. Оно пройдет в формате видеоконференции под председательством
премьер-министра Казахстана.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников