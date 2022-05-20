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Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России - РИА Новости, 20.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220520/shevchuk-1789823498.html
Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России
Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России - РИА Новости, 20.05.2022
Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России
Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук не стал давать показания по делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости адвокат музыканта Александр Передрук. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:14
2022-05-20T21:30
шоубиз
россия
уфа
санкт-петербург
юрий шевчук
культура
ддт
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук не стал давать показания по делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости адвокат музыканта Александр Передрук."При составлении протокола Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу об административном правонарушении", - сказал Передрук.Адвокат предположил также, что передача материалов административного дела судье в Петербурге и назначение даты его рассмотрения могут занять около недели.Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга пока не информировала о поступлении дела в Дзержинский райсуд.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.В Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован. Позднее он был передан для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".
https://ria.ru/20220429/travlya-1786126138.html
https://ria.ru/20220520/morgenshtern-1789778444.html
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россия, уфа, санкт-петербург, юрий шевчук, культура, ддт, происшествия
19:14 20.05.2022 (обновлено: 21:30 20.05.2022)
 
Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России

Лидер рок-группы ДДТ Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "ДДТ" Юрий Шевчук
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук не стал давать показания по делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости адвокат музыканта Александр Передрук.
"При составлении протокола Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу об административном правонарушении", - сказал Передрук.
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Адвокат предположил также, что передача материалов административного дела судье в Петербурге и назначение даты его рассмотрения могут занять около недели.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга пока не информировала о поступлении дела в Дзержинский райсуд.
Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.
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В Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован. Позднее он был передан для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта.
Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".
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