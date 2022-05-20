https://ria.ru/20220520/shevchuk-1789823498.html

Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России

Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России - РИА Новости, 20.05.2022

Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук не стал давать показания по делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости адвокат музыканта Александр Передрук. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:14

2022-05-20T19:14

2022-05-20T21:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук не стал давать показания по делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости адвокат музыканта Александр Передрук."При составлении протокола Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу об административном правонарушении", - сказал Передрук.Адвокат предположил также, что передача материалов административного дела судье в Петербурге и назначение даты его рассмотрения могут занять около недели.Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга пока не информировала о поступлении дела в Дзержинский райсуд.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.В Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован. Позднее он был передан для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".

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https://ria.ru/20220520/morgenshtern-1789778444.html

https://ria.ru/20220520/zaderzhanie-1789658734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, уфа, санкт-петербург, юрий шевчук, культура, ддт, происшествия