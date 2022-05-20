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В США объявили украинцев несостоятельной нацией - РИА Новости, 20.05.2022
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В США объявили украинцев несостоятельной нацией
В США объявили украинцев несостоятельной нацией - РИА Новости, 20.05.2022
В США объявили украинцев несостоятельной нацией
Ненависть украинцев ко всему русскому свидетельствует о глубоких проблемах украинского общества, пишет The American Conservative, комментируя новость о сносе... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:47
2022-05-20T20:35
в мире
украина
россия
сша
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ненависть украинцев ко всему русскому свидетельствует о глубоких проблемах украинского общества, пишет The American Conservative, комментируя новость о сносе памятников Александра Пушкина на Украине."В оголтелой ненависти ко всему русскому нет ничего освобождающего. Снос памятников Пушкину — это не мелкий перегиб, вызванный кризисом, а маркер несостоявшегося общества, антицивилизации, зеркальное отражение западных потрясений, разрушающих памятники", — говорится в материале.По мнению автора статьи, Пушкин был выбран украинскими националистами не просто так. Он как "создатель золотого стандарта русского языка" олицетворяет все русское.Уничтожение Украиной культурного наследия будет еще десятилетиями отдаваться эхом на Западе, порождая там все новые волны отмен русской культуры, поэтому США и Европе важно остановить русофобию сегодня и не допускать в дальнейшем, заключила журналистка.Ранее на официальном интернет-представительстве президента Украины появилась электронная петиция о переименовании улиц Пушкина в улицы американского писателя Стивена Кинга.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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60
353
60
в мире, украина, россия, сша
18:47 20.05.2022 (обновлено: 20:35 20.05.2022)
 
В США объявили украинцев несостоятельной нацией

TAC: ненависть украинцев к русскому языку говорит о несостоятельности украинского общества

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарши националистов на Украине
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Марши националистов на Украине
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ненависть украинцев ко всему русскому свидетельствует о глубоких проблемах украинского общества, пишет The American Conservative, комментируя новость о сносе памятников Александра Пушкина на Украине.
"В оголтелой ненависти ко всему русскому нет ничего освобождающего. Снос памятников Пушкину — это не мелкий перегиб, вызванный кризисом, а маркер несостоявшегося общества, антицивилизации, зеркальное отражение западных потрясений, разрушающих памятники", — говорится в материале.
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По мнению автора статьи, Пушкин был выбран украинскими националистами не просто так. Он как "создатель золотого стандарта русского языка" олицетворяет все русское.
Уничтожение Украиной культурного наследия будет еще десятилетиями отдаваться эхом на Западе, порождая там все новые волны отмен русской культуры, поэтому США и Европе важно остановить русофобию сегодня и не допускать в дальнейшем, заключила журналистка.
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Ранее на официальном интернет-представительстве президента Украины появилась электронная петиция о переименовании улиц Пушкина в улицы американского писателя Стивена Кинга.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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