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Глава Приамурья ответил на вопросы жителей поселка Прогресс - РИА Новости, 20.05.2022
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Амурская область
Амурская область
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Глава Приамурья ответил на вопросы жителей поселка Прогресс
Глава Приамурья ответил на вопросы жителей поселка Прогресс - РИА Новости, 20.05.2022
Глава Приамурья ответил на вопросы жителей поселка Прогресс
Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал в рабочей поездке в поселке Прогресс и ответил на вопросы жителей о медицинском обслуживании, ремонте дорог и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:40
2022-05-20T13:40
амурская область
общество
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал в рабочей поездке в поселке Прогресс и ответил на вопросы жителей о медицинском обслуживании, ремонте дорог и единственного Дома культуры, сообщает правительство региона.Работу администрации Прогресса Орлов оценил положительно."В целом впечатление от Прогресса хорошее. Поселок живой, развивается. Очень красивый парк сейчас строится, место для него удачно выбрано. Прогресс первым в области практически завершил программу переселения из ветхого и аварийного жилья, сейчас под расселение осталось всего две семьи", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.В 2021 году в Прогрессе благоустроили сквер и сдали два многоквартирных. В этом году власти поселка планируют обустроить спортивную площадку, установить новую хоккейную коробку и отремонтировать кровлю детской школы искусств, также в Прогрессе планируют построить мусороперерабатывающий завод.Жители Прогресса пожаловались Орлову на плохое состояние здания больницы, которая была построена в 1956 году и где ни разу не проводился капитальный ремонт. Как уточняет правительство Приамурья, специалисты пришли к выводу, что нужно строить новую больницу.Орлов сообщил, что в ближайшее время будет завершен капитальный ремонт больницы в Архаре, также впервые в регионе по быстровозводимой технологии строится поликлиника в селе Поярково, если опыт окажется удачным, эта практика будет тиражироваться по области."В Прогрессе строительство больницы запланировано в 2025 году. Помимо этого в планах капитальный ремонт больницы в Новобурейском. В целом по стройкам и ремонтам объектов здравоохранения у нас разработан план на пять лет вперёд, и его исполнение идёт хорошими темпами. Помимо ремонтов закупаем новое медицинское оборудование и много внимания уделяем выездным комплексам, которые дают возможность жителям отдаленных территорий попасть к врачу. Считаю, что ранняя диагностика заболеваний очень важна", - добавил Орлов.Единственный Дом культуры поселка требует ремонта, в здании течет крыша, в капитальном ремонте нуждается фасад, в ДК работает 16 клубов и занимаются почти 500 человек.В результате обсуждения ситуации ремонт ДК в Прогрессе будет включен в заявку от региона в участие в национальном проекте "Культура".
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общество, амурская область, россия, василий орлов (губернатор)
13:40 20.05.2022
 
Глава Приамурья ответил на вопросы жителей поселка Прогресс

Глава Амурской области Орлов посетил Прогресс и ответил на вопросы жителей поселка

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал в рабочей поездке в поселке Прогресс и ответил на вопросы жителей о медицинском обслуживании, ремонте дорог и единственного Дома культуры, сообщает правительство региона.
Работу администрации Прогресса Орлов оценил положительно.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 10:03Амурская область
Орлов поручил найти деньги на детскую площадку в Прогрессе
"В целом впечатление от Прогресса хорошее. Поселок живой, развивается. Очень красивый парк сейчас строится, место для него удачно выбрано. Прогресс первым в области практически завершил программу переселения из ветхого и аварийного жилья, сейчас под расселение осталось всего две семьи", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
В 2021 году в Прогрессе благоустроили сквер и сдали два многоквартирных. В этом году власти поселка планируют обустроить спортивную площадку, установить новую хоккейную коробку и отремонтировать кровлю детской школы искусств, также в Прогрессе планируют построить мусороперерабатывающий завод.
Жители Прогресса пожаловались Орлову на плохое состояние здания больницы, которая была построена в 1956 году и где ни разу не проводился капитальный ремонт. Как уточняет правительство Приамурья, специалисты пришли к выводу, что нужно строить новую больницу.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
13:26Амурская область
В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных сайтах
Орлов сообщил, что в ближайшее время будет завершен капитальный ремонт больницы в Архаре, также впервые в регионе по быстровозводимой технологии строится поликлиника в селе Поярково, если опыт окажется удачным, эта практика будет тиражироваться по области.
"В Прогрессе строительство больницы запланировано в 2025 году. Помимо этого в планах капитальный ремонт больницы в Новобурейском. В целом по стройкам и ремонтам объектов здравоохранения у нас разработан план на пять лет вперёд, и его исполнение идёт хорошими темпами. Помимо ремонтов закупаем новое медицинское оборудование и много внимания уделяем выездным комплексам, которые дают возможность жителям отдаленных территорий попасть к врачу. Считаю, что ранняя диагностика заболеваний очень важна", - добавил Орлов.
Единственный Дом культуры поселка требует ремонта, в здании течет крыша, в капитальном ремонте нуждается фасад, в ДК работает 16 клубов и занимаются почти 500 человек.
В результате обсуждения ситуации ремонт ДК в Прогрессе будет включен в заявку от региона в участие в национальном проекте "Культура".
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 14:13Амурская область
Глава Приамурья проверил ход ремонта трассы Благовещенск — Гомелевка
 
Амурская областьОбществоАмурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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